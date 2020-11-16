Дело полицейских Николая Кузива и Сергея Сулимы вскоре передадут в суд. Их обвиняют в пытках и изнасиловании 26-летней женщины непосредственно в полицейском отделении.

Об окончании досудебного расследования громкого дела сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Фигурантами производства, кроме Сулимы и Кузива, являются еще трое работников Кагарлыкского отделения полиции.

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Рассматривать дело по существу в суде будут после того, как адвокаты подозреваемых ознакомятся с материалами дела.

Как действовали копы в Кагарлыкском отделении полиции

Следователи установили, что правоохранители ради раскрытия преступлений незаконно задерживали людей и пытали их.

Так, в январе 2020 года трое копов для получения признательных показаний возили пострадавших в багажнике за территорию города, били их по разным частям тела и применяли ток.

Кроме того, в мае эти же копы 17 раз ударили мужчину руками и ногами, из-за чего он получил повреждения легкой и средней степеней тяжести.

А вот с жертвой, с которой началось громкое расследование деяний полицейских, они обращались с отдельной жестокостью.

Работники ГБР выяснили, что сначала женщину, которая находилась в статусе свидетеля по одному из уголовных производств, обманом затащили в участок. Там, в служебном кабинете, ее пытали: надевали противогаз, били дубинками, стреляли из табельного оружия над головой.

Уже после этого один из полицейских ее несколько раз изнасиловал.

Детективы утверждают, что руководитель отделения полиции знал о пытках людей подчиненными, но ничего не делал, чтобы прекратить их преступную деятельность.

3 преступления

Как утверждают в Офисе Генпрокурора, уже бывшим правоохранителям инкриминируют совершение пытки, ареста с целью его сокрытия, а также изнасилования. Какой срок заключения будут требовать обвинители в суде, пока неизвестно.