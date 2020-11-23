Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-заместителя начальника одного из представительств Минобороны. Мужчину обвиняют в халатном отношении к военной службе, что нанесло государству более 2 миллионов гривен убытков.

Следователи выяснили, что мужчина во время закупок противогазов для Нацгвардии определил завышенную цену. Об этом сообщает ГБР.

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Детали дела

Следствие установило, что военному представительству в апреле 2018 года поручили определить уровень договорной цены на военные противогазы по фактическим затратам предприятия-производителя.

Заместитель начальника в ноябре 2018 года небрежно отнесся к военной службе, ненадлежащим образом проверил предоставленные предприятием-производителем документы, в результате чего цену на изготовление противогазов существенно завысили. Следовательно, государству нанесли более 2 миллионов гривен убытков.

Во время досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме,

– пояснили в ГБР.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.



ГБР завершило расследование в отношении чиновника Минобороны / Фото ГБР