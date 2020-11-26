Городской совет Гданьска принял решение изменить название одного из скверов города. Ему присвоили имя генерала армии Украинской народной республики.

Им стал Марк Безручко. Об этом сообщил в своем твиттере посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Чье это предложение

Пресс-служба мэрии города заверила, что с предложением присвоить скверу имя генерала, выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.

Скверы названы в честь генерала Украинской народной армии Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, кольцевая развязка во Вроцлаве, а теперь еще и решение властей Гданьска,

– отметил Дещица.

Skwery imienia Generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki w Warszawie i Koszalinie, rondo - we Wrocławiu, a teraz jeszcze i decyzja władz Gdańska. Dziękuję @Dulkiewicz_A, @aowczarczak oraz radnym miasta Gdańsk @gdansk za uznanie tej inicjatywy za godną poparcia! pic.twitter.com/WQLoYhcMzI — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) November 26, 2020

Кто проголосовал за постановление

За постановление проголосовали 27 депутатов Гданьского городского совета, воздержались 7.

Почему сквер назвали именно так? Генерал Марк Безручко является символом польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы.

Генерал Марк Безручко: что известно