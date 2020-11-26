В честь генерала армии УНР: в Гданьске назвали сквер именем Марка Безручко
Городской совет Гданьска принял решение изменить название одного из скверов города. Ему присвоили имя генерала армии Украинской народной республики.
Им стал Марк Безручко. Об этом сообщил в своем твиттере посол Украины в Польше Андрей Дещица.
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Чье это предложение
Пресс-служба мэрии города заверила, что с предложением присвоить скверу имя генерала, выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.
Скверы названы в честь генерала Украинской народной армии Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, кольцевая развязка во Вроцлаве, а теперь еще и решение властей Гданьска,
– отметил Дещица.
Кто проголосовал за постановление
За постановление проголосовали 27 депутатов Гданьского городского совета, воздержались 7.
Почему сквер назвали именно так?Генерал Марк Безручко является символом польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы.
Генерал Марк Безручко: что известно
- Марк Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе – сентябре 1920 года.
- Он жил и работал в Варшаве. Был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба и председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве.
- Также он развился как журналист. В частности, был редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За государственность".
- Генерала похоронили на Вольском православном кладбище в Варшаве.
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