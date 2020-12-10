В начале января число зараженных коронавирусом может вырасти до 20 – 25 тысяч в сутки. Если количество инфицированных составит 32 тысячи, медицинская система Украины может просто упасть.

Чтобы не допустить медицинского коллапса, украинская власть приняла решение ввести локдаун. Об этом премьер-министр рассказал в интервью "Украинской правде". Актуально Локдаун "уже после праздников" будет очень дорого стоить Украине Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20 – 25 тысяч больных в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система развалилась,

– заявил Шмыгаль. Что известно о локдауне в Украине 9 декабря Кабинет Министров ввел локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года.



Усиленный карантин Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности".



Однако Кабмин не исключает: если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, локдаун могут ввести быстрее. Обратите внимание! За сутки 9 декабря в Украине обнаружили 13 371 нового зараженного коронавирусом. Умерли 266 инфицированных. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Украине читайте здесь.