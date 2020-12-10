Где-то 20 – 25 тысяч больных в день, – Шмигаль о ситуации в январе
В начале января число зараженных коронавирусом может вырасти до 20 – 25 тысяч в сутки. Если количество инфицированных составит 32 тысячи, медицинская система Украины может просто упасть.
Чтобы не допустить медицинского коллапса, украинская власть приняла решение ввести локдаун. Об этом премьер-министр рассказал в интервью "Украинской правде".
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Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20 – 25 тысяч больных в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система развалилась,
– заявил Шмыгаль.
Что известно о локдауне в Украине
- 9 декабря Кабинет Министров ввел локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
- Усиленный карантин Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности".
- Однако Кабмин не исключает: если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, локдаун могут ввести быстрее.
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