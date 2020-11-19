В течение предыдущих суток 18 ноября пророссийские боевики на Донбассе лишь однажды нарушали режим прекращения огня. От начала текущих суток 19 ноября никаких нарушений украинские воины не зафиксировали – по всей линии можно было наблюдать тишину.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 19 ноября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били оккупанты 18 ноября

В районе Марьинки боевики применили стрелковое оружие.

В штабе подчеркивают, что выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников. Поэтому ответный огонь они не открывали.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,

– подчеркнули в Объединенных силах.

Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 19 ноября: смотрите видео возведения пресс-центра Объединенных сил

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Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала