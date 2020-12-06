За прошедшие сутки 5 декабря боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К счастью, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 6 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

Какой была ситуация накануне Боевики цинично стреляли возле Водяного из минометов: украинский боец получил ранение

Где и какие происходили нарушения 5 декабря

Неподалеку Шумов боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Вблизи Водяного обстрелы происходили из противотанковых ракетных комплексов.

обстрелы происходили из противотанковых ракетных комплексов. В пригороде Авдеевки и вблизи Южного оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

и вблизи оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки боевики впоследствии использовали и снайперское оружие. Ответным огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

Обо всех обстрелах со стороны боевиков Украина сообщила ОБСЕ. Произошло это через Украинскую сторону СЦКК.

Обратите внимание! С начала текущих суток 6 декабря вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Никаких нарушений в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано не было.

Ситуация в районе проведения ООС остается стабильной. Все контролируют украинские защитники. Наши военнослужащие в полном объеме выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника,

– подчеркнули в штабе.

Что происходит на Донбассе по состоянию на утро 6 декабря: смотрите видео сводки пресс-центра ОС

Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативны, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала