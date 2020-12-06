Очередные обострения на Донбассе: работали снайперы и противотанковые ракетные комплексы
За прошедшие сутки 5 декабря боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К счастью, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 6 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
Какой была ситуация накануне Боевики цинично стреляли возле Водяного из минометов: украинский боец получил ранение
Где и какие происходили нарушения 5 декабря
- Неподалеку Шумов боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
- Вблизи Водяного обстрелы происходили из противотанковых ракетных комплексов.
- В пригороде Авдеевки и вблизи Южного оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
- В районе Авдеевки и Марьинки боевики впоследствии использовали и снайперское оружие. Ответным огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.
Обо всех обстрелах со стороны боевиков Украина сообщила ОБСЕ. Произошло это через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация в районе проведения ООС остается стабильной. Все контролируют украинские защитники. Наши военнослужащие в полном объеме выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника,
– подчеркнули в штабе.
Что происходит на Донбассе по состоянию на утро 6 декабря: смотрите видео сводки пресс-центра ОС
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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