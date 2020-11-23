Вскоре состоится Черная пятница, а значит время безумных скидок и распродаж. Однако непонятно, вообще держат ли украинцы сбережения. А если так – то где, по их мнению, деньгам будет безопаснее – в банке или дома.

В то же время одним из главных вопросов является то, в какой валюте граждане хранят свои средства. Подробнее о мнении жителей городов Украины относительно хранения денег – в сюжете 24 канала.

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Что думают в Кропивницком

Некоторые жители Кропивницкого уже несколько лет хранят наличные исключительно в сейфе или в банке. Такой вариант людям порекомендовали финансовые консультанты. В то же время, по словам местных, дома денег они не держат, из-за этого иногда в кошельке вообще нет наличных.

Одна из жительниц города рассказала, что на банковской карте хранить деньги удобнее всего. По ее словам, в этом заслуга в том числе и синхронизации со смартфоном. В то же время есть кропивничане которые хранят наличные только дома в сейфе из-за того, что не доверяют банкам.

Некоторые украинцы не доверяют банкам / Фото 24 канал

В частности люди на собственном опыте знают, что банки могут обанкротиться и в результате средства просто исчезнут. Кое-кто вообще держит деньги дома под подушкой. Они убеждены, что банковской системе нельзя доверять, ведь помнят плохой опыт знакомых.

В какой валюте хранят деньги кропивничане

Преимущественно местные считают, что нужно иметь как украинскую валюту, так и иностранную. В то же время есть те, которые хранят деньги в долларах из-за недоверия к украинской валюте, объясняя это политической ситуацией.

Среди местных предпринимателей отметили, что основные деньги они получают в гривнах – поэтому хранят их соответственно. Согласно мнению граждан, класть средства на депозит нет смысла.

Где хранят деньги жители Тернополя

Жители города считают ситуацию в стране нестабильной, поэтому отдают предпочтение хранению денег дома. В то же время кое-кто держит средства в банке, однако в незначительном количестве.

То, что зарабатываем – все тратим, особенно нечего откладывать или хранить. Однако если бы у меня была определенная сумма, то я бы хотела хранить ее на депозите, чтобы получать определенный процент,

– рассказала жительница Тернополя.

Также некоторые жители Тернополя сказали, что пытаются держать средства в долларах, однако пока есть возможность только в гривнах.

Что думают о хранении денег в Херсоне

Часть херсонцев хранит средства в украинской валюте, люди убеждены, что доверять иностранной – нельзя. Что касается места хранения, то некоторые жители города отдают предпочтение банкам, однако не имеют полноценного доверия к ним.

В частности в Херсоне считают, что банковская карта является очень важной во время путешествий. Однако пенсионеры пожаловались, что средств для хранения вообще нет, их едва хватает даже на лекарства.

Пенсионеры пожаловались, что денег едва хватает / Скриншот с видео

Мнение жителей столицы и гостей страны

Среди жителей Киева также есть мнение о ненадежности банков, они считают, что в стране нет стабильных финансовых учреждений. В то же время некоторые киевляне убеждены, если речь идет об инвестициях – то вкладывать в банки не стоит именно из-за соответствующей нестабильности.

Зато гражданин Беларуси рассказал, что лучше хранить деньги в украинском или европейском банке, чем в национальном белорусском. А держать средства в долларах или евро, ведь в любой момент белорусский рубль может обвалиться.

Как украинцы хранят деньги: смотрите видео 24 канала