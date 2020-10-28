В Березовском, что на Харьковщине, 28 октября произошел взрыв газа. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу Дергача, еще семь – Харькова. Кроме того, без газа остались ряд сел.

Что известно о пострадавших в результате взрыва

На территории газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района, где 28 октября произошел взрыв, продолжаются работы по ликвидации аварии. Об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Он уточнил, что погибли два человека, а пострадали – 9.

Пострадавшие направлены в медучреждения для оказания помощи. Двое находятся в Дергаче, семерых доставили в Харьковскую ГКБ скорой и неотложной помощи,

– рассказал Кучер.

И добавил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава ОГА заверил, что всем пострадавшим окажут медицинскую и материальную помощь.

На месте взрыва работают подразделения ГСЧС и бригады Центра медицины катастроф.

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Много сел – без газа

В результате взрыва без газа остались 3500 человек.

Газоснабжение временно выключили в таких населенных пунктах:

Двухлетний Угол;

Григорьевка;

Пересечное;

Пивденный;

Вильшаны;

Протопоповка;

Ярошовка;

Гукивка;

Терновая;

Полевая.

Последствия аварии, обещает Кучер, будут устранять как можно быстрее. Уже 29 октября газоснабжение жилых домов должны возобновить.

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