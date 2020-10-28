Где лечат пострадавших от взрыва и какие села без газа: детали от главы Харьковской ОГА
В Березовском, что на Харьковщине, 28 октября произошел взрыв газа. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу Дергача, еще семь – Харькова. Кроме того, без газа остались ряд сел.
Что известно о пострадавших в результате взрыва
На территории газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района, где 28 октября произошел взрыв, продолжаются работы по ликвидации аварии. Об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
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Он уточнил, что погибли два человека, а пострадали – 9.
Пострадавшие направлены в медучреждения для оказания помощи. Двое находятся в Дергаче, семерых доставили в Харьковскую ГКБ скорой и неотложной помощи,
– рассказал Кучер.
И добавил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава ОГА заверил, что всем пострадавшим окажут медицинскую и материальную помощь.
На месте взрыва работают подразделения ГСЧС и бригады Центра медицины катастроф.
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Много сел – без газа
В результате взрыва без газа остались 3500 человек.
Газоснабжение временно выключили в таких населенных пунктах:
- Двухлетний Угол;
- Григорьевка;
- Пересечное;
- Пивденный;
- Вильшаны;
- Протопоповка;
- Ярошовка;
- Гукивка;
- Терновая;
- Полевая.
Последствия аварии, обещает Кучер, будут устранять как можно быстрее. Уже 29 октября газоснабжение жилых домов должны возобновить.
Взрыв газа на Харьковщине: что известно
- Он произошел на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области в 11:35 28 октября.
- Погибли два человека, пострадали еще 9 человек, у каждого из них разные типы травм.
- Полицейские уже возбудили уголовное дело.