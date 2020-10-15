В Украине стартует отопительный сезон. С 15 октября тепло подают жителям Хмельницкого, Харькова, Ровно, а с 16 октября – Львова и Киева.

Где в Украине вовремя начинают отопительный сезон, читайте в материале 24 канала.

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Хмельницкий

Тепло в городе будут подавать с 15 октября. Соответствующее распоряжение ранее подписал городской голова Александр Симчишин, сообщает НГТ.ua.info.

Решение приняли из-за резкого снижения среднесуточной температуры воздуха.

Теперь коммунальные предприятия "Хмельницктеплокоммунэнерго" и "Юго-Западные теплосети" проводят поэтапное включение отопления объектов социальной сферы, жилых домов города и всех других потребителей.

Ровно

Отопительный сезон начнется и в Ровно, заявил в эфире "Радио Трек" городской голова Владимир Хомко.

Прогноз погоды изменился. Поэтому в четверг (15 октября – 24 канал) на вечер уже будет отопление в больницах, роддомах, а школы уйдут с четверга на каникулы,

– отметил Хомко.

В детских садах тепло точно будет уже 19 октября.

Харьков

С 15 октября стартует сезон отопления и в Харькове. Об этом ранее сообщил генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев, информируют на сайте Харьковского горсовета.

По его словам, предприятие полностью готово к пуску тепла и начнет его сразу после соответствующего распоряжения городского головы о начале отопительного сезона.

Андреев также напомнил, что система теплоснабжения Харькова очень разветвленная, и пуск тепла на весь город займет примерно две недели.

За шесть месяцев на подготовку систем теплоснабжения города Харькова направили 700 миллионов гривен. По итогам года эта сумма составит 930 миллионов гривен.

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Львов

В городе отопительный сезон начнется 16 октября. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщает 24 канал.

Сегодня я подписываю распоряжение, и завтра (16 октября – 24 канал) мы начинаем планомерную подачу тепла для всех домов Львова. Весь жилой фонд завтра утром будет подключаться без проблем,

– отметил городской голова.

Садовый рассказал, что отопление могли включить раньше. Но львовяне были против, потому что "платить за каждый дополнительный отопительный день – дорого". На 16 октября синоптики прогнозируют похолодание, поэтому подавать тепло во львовские дома начнут именно тогда.

В школах и детских садах отопление включат позже, ведь в образовательных учреждениях запланированы осенние каникулы.

Киев

С 16 октября начинает отопительный сезон и столица, об этом на брифинге заявил Виталий Кличко.

С завтрашнего дня (16 октября – 24 канал) мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение,

– рассказал мэр.

Он пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидают похолодание, ночью температура опустится до +3...+5 градусов.

А на полный запуск централизованной системы отопления для почти 12 тысяч домов городу понадобится примерно неделя.

Кличко подчеркнул, что подключение больниц, школ, садов и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

Городской голова также дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция.

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Луцк

Здесь тепло будут подавать чуть позже – с 19 октября, сообщил в Фейсбуке советник Луцкого городского головы Игорь Полищук.

Вместе с Иваном Скорупским провели встречу с председателем правления АО "Волиньгаз" Мирославом Коротей и коммерческим директором компании Андреем Карпомизом. Договорились о содействии в запуске отопительного сезона,

– сообщил Полищук.

По его словам, это произойдет несмотря на задолженность и финансовые проблемы на предприятии. Кроме того, на днях частично погасят задолженность по зарплате работникам ГКП "Луцктепло".

Справка. Отопительный сезон в городах Украины начинается тогда, когда в течение 3 дней среднесуточная температура опускается ниже, чем 8 градусов тепла.

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