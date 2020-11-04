В Окружном административном суде Киева сообщили, что Павел ВоВк временно прекратил находиться на посту главы из-за инфицирования коронавируса. Сейчас обязанности главы ОАСК исполняет его заместитель Владимир Келеберда.

Комментарий ОАСК об объявлении в розыск Вовка

Соответствующую информацию обнародовала преслужба ОАСК . На фоне информации об объявлении в розыск Павла Вовка в суде отметили, что информация об игнорировании повесток НАБУ с его стороны не соответствует действительности.

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Здесь добавили, что Вовк со 2 ноября 2020 находится на больничном. Он был вынужден пойти на самоизоляцию из-за заболевания COVID-19.

"Еще раз подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акцияим, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ", – заявили в Окружном административном суде Киева.

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Как на объявление в розыск отреагировал сам Вовк

Председатель ОАСК, в частности, назвал это попыткой "взять под контроль судебную систему" . Также он назвал НАБУ "медиакилером" и "дешевым пиар-агентством".

Вовк напомнил, что в розыск его объявляют во второй раз за 2 месяца. И добавил, что якобы не является подозреваемым по делу, которое расследует НАБУ.

В НАБУ все же продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев,

– подчеркнул он.

В то же время Вовк заявил, что в Украина – не конституционный кризис, а кризис здравого смысла.

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НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и жительства.

НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.

22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. НАБУ подозревает его в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятия заказных решений.