Кабинет Министров на три недели ввел в Украине карантин выходного дня. Ограничения начнут действовать уже 14 – 15 ноября. В то же время ряд городов отказывается выполнять решения правительства. Среди них – Ровно, Одесса, Львов и другие.

Карантин выходного дня предусматривает, что на выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. В то же время все другие заведения должны быть закрыты. Местные власти 7 городов Украины осудили такое решение правительства, пишет 24 канал.

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Какие города против карантина выходного дня

Ровно

Хотя Кабмин ввел карантин выходного дня еще 11 ноября, городская власть Ровно будет принимать собственное решение о введении ограничений 16 ноября. Об этом заявил городской глава Владимир Хомко.

Поэтому 14 – 15 ноября в Ровно не будет действовать карантин выходного дня.

Заметим, 12 ноября на Ровненщине в селе Белая Криница люди перекрыли трассу Киев – Чоп. Работники и предприниматели сферы общественного питания протестовали против введения карантина выходного дня.

Мэр Ровно о карантине выходного дня: видео

Одесса

В Одессе будут действовать только ограничения оранжевой зоны. По словам секретаря оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, комиссии ТЭБ и ЧС не принимали решения о введении карантина выходного дня.

Ограничения карантина выходного дня в Одессе 14 – 15 ноября не будут придерживаться.

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Львов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городской совет будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня в суде. По его словам, в субботу и воскресенье учреждения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Такие ограничения уничтожат бизнес, ведь деньги государство предпринимателям не компенсирует.

Вот есть семья, мужчина и женщина, у них небольшой магазинчик, они с него живут. В выходные у них 50% недельного дохода. Если у них это забрать, как они будут оплачивать жилье, газ, воду?

– сказал Садовый.

Луцк

Исполняющий обязанности городского главы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить карантин выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба горсовета в фейсбуке.

Такое решение (введение карантина выходного дня – 24 канал) является сомнительным с точки зрения улучшения эпидемиологической ситуации, но нанесет значительный ущерб экономике общин,

– говорится в заявлении Пустовита.

Кроме того, в Луцком горсовете отметили, что ограничение работы заведений в выходные, увеличит количество посетителей в будни.



Луцкий городской совет просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня / Фото горсовета Луцка

Славянск

Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить ограничения 14 и 15 ноября. По словам политика, такое решение нужно принимать на местах, ведь Кабмин, якобы, не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.

На этих выходных комиссия не введет никаких ограничительных мер. Будет создана соответствующая комиссия, которая будет обследовать потоки на рынке и в заведениях общественного питания. На следующей неделе мы примем окончательное решение,

– подчеркнул Лях.

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Черкассы

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает карантин выходного дня неуместным для небольших городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Черкасс.

Я готов поддерживать любые решения правительства, но лишь в случае, если город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдаем другую ситуацию,

– заметил Бондаренко.

По его словам, на выходных в Черкассах люди в основном отдыхают на свежем воздухе. Бондаренко добавил, что больший риск заражения существует в больших супермаркетах, а не в маленьких магазинах.

"Введение карантина выходного дня – большая ошибка", – подытожил Бондаренко.

Мукачево

Председатель Мукачевского городского совета Андрей Балога назвал карантин выходного дня "имитацией борьбы с коронавирусом". По его словам, положительного эффекта от такого ограничения будет мало.

Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы,

– сказал мэр Мукачево.

Он также отметил, что количество больных увеличилось из-за того, что правительство использовало средства из ковидного фонда не по назначению.



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