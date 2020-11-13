Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 11 ноября насчитала на Донбассе 97 нарушений режима прекращения огня. Они в основном произошли в Донецкой области. А всего с начала перемирия наблюдатели зафиксировали более 2 тысяч нарушений.

Нарушение режима тишины на Донбассе: что говорят в ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Его организация опубликовала на своем официальном сайте.

Актуально Боевики постоянно нарушают перемирие на Донбассе: как прошли сутки

Где и какие нарушения зафиксировали наблюдатели ОБСЕ 11 ноября

Донетчина – всего 90 нарушений, в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения.

Луганщина – 7 нарушений, за предыдущий отчетный период – 14.

Заметим, что в штабе Объединенных сил 11 ноября зафиксировали 3 нарушения перемирия. Кроме того, тогда один украинский военный получил ранения.

Обратите внимание! В ОБСЕ за нарушения считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ОС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.

Всего с начала перемирия (27 июля) и до вечера 11 ноября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 2 255 нарушений режима тишины.

О каких нарушениях говорится

850 взрывов,

45 неопределенных боеприпасов,

26 вспышек дульного пламени,

24 осветительные ракеты,

1 310 очередей и выстрелов.

Обратите внимание Украина в ОБСЕ разоблачила ложь оккупантов об инженерных работах ВСУ на Донбассе



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала