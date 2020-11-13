Почти 100 нарушений тишины на Донбассе – большинство произошли в Донецкой области: отчет ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 11 ноября насчитала на Донбассе 97 нарушений режима прекращения огня. Они в основном произошли в Донецкой области. А всего с начала перемирия наблюдатели зафиксировали более 2 тысяч нарушений.
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Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Его организация опубликовала на своем официальном сайте.
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Где и какие нарушения зафиксировали наблюдатели ОБСЕ 11 ноября
- Донетчина – всего 90 нарушений, в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения.
- Луганщина – 7 нарушений, за предыдущий отчетный период – 14.
Заметим, что в штабе Объединенных сил 11 ноября зафиксировали 3 нарушения перемирия. Кроме того, тогда один украинский военный получил ранения.
Всего с начала перемирия (27 июля) и до вечера 11 ноября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 2 255 нарушений режима тишины.
О каких нарушениях говорится
- 850 взрывов,
- 45 неопределенных боеприпасов,
- 26 вспышек дульного пламени,
- 24 осветительные ракеты,
- 1 310 очередей и выстрелов.
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Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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