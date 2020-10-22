В Госпродпотребслужбе считают, что Киев может последним из украинских регионов выйти из пандемии коронавируса. Причины этого очевидны – это самый большой город в Украине, где самая высокая заболеваемость COVID-19.

Свой прогноз относительно того, какой регион дольше всех будет бороться с пандемией коронавируса, озвучил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан в комментарии 24 каналу.

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Он подчеркнул, что Киев является городом-миллионником. В городе действует большое количество организованных коллективов, в том числе трудовых. Также столица является и крупным транспортным узлом, через который проходит значительная часть путей.

Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях,

– рассказал Олег Рубан.

"Есть опыт пандемического гриппа, который впервые был зарегистрирован в октябре 2009 года. Тогда столица первой вошла в эпидемию и последней выходила", – отметил председатель Госпродпотребслужбы.

Коротко о коронавирусе в Киеве:

Сейчас именно столица является "лидером" в Украине по распространению COVID-19, хотя и не сильно уступает Харьковской области.

За все время пандемии там заболели 32 тысячи 500 человек. Только за последние сутки там подтвердили 631 новый случай.

С начала пандемии из-за коронавируса умерли 642 киевлянина. Впрочем 11 тысяч 304 человека уже переболели. По состоянию на 22 октября в столице 20 тысяч 554 активных случая болезни.

Полный комментарий Олега Рубана: смотрите видео 24 канала