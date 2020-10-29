Сильный туман может нарушить движение транспорта: где ждать непогоду
Спасатели предупреждают о сильном тумане в течение ночи и дня 29 октября. Непогода ударит по полтора десятка областей Украины. Поэтому возможны проблемы с движением транспорта.
Густой туман 29 октября оценили І уровнем опасности – желтым. Относительно непогоды предостерегают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр.
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Подробнее о тумане:
- Он будет густым в течение всех суток 29 октября, может затянуться и на следующую ночь.
- Видимость через туманное "полотно" составит в различных регионах 200 – 500 метров.
- ГСЧС предостерегает, что плохие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
В каких регионах будет густой туман:
- Закарпатская,
- Львовская,
- Волынская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Хмельницкая,
- Житомирская,
- Винницкая,
- Одесская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Киевская области,
- город Киев.
В каких регионах ждать густой туман 29 октября / карта от Укргидрометцентра