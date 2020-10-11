Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты
Отказ от вынесения смертных приговоров имеет как минимум две причины: первая – такой способ наказания не гуманный; вторая – процесс вынесения приговора и его исполнения – дорога и длительная процедура.
Только в США пожизненное заключение на одного обходится государству в 740 тысяч долларов, а вот смертная казнь более миллиона. Деньги идут не только на пули или смертельную инъекцию, но и на суды, апелляции, адвокатов и содержание заключенного. Что такое смертная казнь и почему она опасна – читайте на 24 канале.
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Политическая арена не перестает говорить о смертной казни. Ведь есть страны, которые до сих пор ее используют. Например, в Китае приговор звучит за насильственное убийство, в Индии могут лишить жизни за изнасилование ребенка, а в Иране за измену религии, наркотики и даже за нетрадиционную ориентацию.
В США смертная казнь обходится в более чем миллион / Иллюстрация 24 канала
Смертная казнь в мире: статистика
Сегодня смертную казнь не практикуют более чем 100 стран. Последние, кто отказался – Казахстан, Малайзия, Калифорния, Монголия, Гватемала и Гвинея.
Почти 40 стран используют только в крайне тяжелых преступлениях. Но есть примерно 50 государств, у которых смертная казнь – это то же, что пожизненное заключение: Япония, Кувейт, Иран, Ирак и Ливия. Среди стран Европы и Центральной Азии – казнят в Беларуси. А вот в странах Америки – в США.
Где регулярно применяют смертную казнь / Иллюстрация 24 канала
Смертный приговор в США разрешен в 31-м штате. В 2017 году там казнили 23 человека. Четкого определения "за что" могут лишить жизни нет. Такое решение каждый штат принимает отдельно.
Вот это камера смертников в штате Аризона. За 30 дней до казни сюда селят заключенных. За ними наблюдают и готовят до исполнения приговора.
Камера смертников / Иллюстрация 24 канала
Смертная казнь в различных штатах
По состоянию на 2018 год смертная казнь разрешена в таких штатах: Алабама, Айдахо, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта.
По состоянию на 2018 год запрещена смертная казнь в таких штатах: Аляска, Коннектикут, Гавайи, Иллинойс, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачуссетс, Мичиган, Миннесота, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Дакота, Род– Айленд, Вермонт, Западная Вирджиния, Висконсин.
Смертная казнь в США / Иллюстрация 24 канала
Директор тюрьмы в Аризоне Чарльз Райан Романенко отметил, что есть специально отведенное место для очевидцев. Они могут убедиться, что заключенному ввели смертельную инъекцию.
История Лонни Дэвида Франклина
Выполнить смертную казнь не так уж и просто. Например, бывший американский мусорщик из Лос-Анджелеса Лонни Дэвид Франклин период с 1985 года по 2007 год изнасиловал и убил 10 женщин и 15-летнюю девочку.
Задержать его удалось только в 2010 году, виновным признали только в 2016 году. Его приговорили к смертной казни. Исполнение приговора он ожидал в тюрьме Сан-Квентин. Он был найден мертвым 28 марта 2020 года в своей камере.
Лонни Дэвид Франклин / Фото pinterest.com
Самые распространенные способы исполнения смертной казни
В современном мире существует два распространенных способа исполнения смертной казни: расстрел и смертельная инъекция. Ранее в ходе пускали электрический стул с напряжением в 2700 вольт. Последний раз его применяли в США в 2010 году. В менее цивилизованных странах с преступниками расправляются более жестокими способами. Как, например, в Иране, Пакистане и Индии. Там обреченных на смерть выводят на главную площадь города и забивают камнями, дубинками, публично вешают или обезглавливают.
В США есть отведенные места для очевидцев, где через окно они могут наблюдать за казнью / Иллюстрация 24 канала
Способы выполнения смертной казни:
- Расстрел;
- Смертельная инъекция;
- Электрический стул;
- Повешение;
- Обезглавливание.
Среди всех стран, где разрешена смертная казнь, больше всего убивают в Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане. Ежегодно каждая из этих стран лишает жизни от сотни до 500 человек. Преимущественно, публичные казни там применяют за наркотики, нетрадиционную сексуальную ориентацию или неправильные жизненные взгляды.
Страны, в которых часто используют смертную казнь / Иллюстрация 24 канала
Не редкость и самосуд, за который никто не несет ответственности. В этот же список можно добавить и Китай. Но правительство там не публикует данных о количестве казненных.
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По неофициальным данным, ежегодно в КНР казнят от 2 до 3 тысяч человек. А перед тем, как казнить нарушителей, их машинами провозят площадями города. Хотя сама процедура убийства проводится за закрытыми дверями.
Что известно о Всемирном дне борьбы за отмену смертной казни?Всемирный день борьбы за отмену смертной казни отмечается 10 октября. День был объявлен в 2002 году по инициативе Всемирной коалиции за отмену смертной казни.
Почему стоит выступать против смертной казни
В Amnesty International объяснили, почему многие страны выступают против смертной казни.
- Смертная казнь – это необратимое наказание. Ведь рисков ошибочного приговора невозможно избежать.
- Такое наказание не влияет на преступность. Нет доказательств, что смертная казнь является более эффективным средством сокращения преступности, чем пожизненное заключение.
- Во многих зарегистрированных случаях, которые проанализировали Amnesty International, люди были казнены после несправедливого суда. То есть смертная казнь часто используется в рамках искаженных систем правосудия.
- Смертная казнь – это дискриминация. К такому виду наказания осуждают тех, кто имеет менее благоприятное социально-экономическое положение или принадлежит к расовым, этническим или религиозным меньшинствам.
- Смертную казнь используют как политический инструмент.