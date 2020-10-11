Отказ от вынесения смертных приговоров имеет как минимум две причины: первая – такой способ наказания не гуманный; вторая – процесс вынесения приговора и его исполнения – дорога и длительная процедура.

Только в США пожизненное заключение на одного обходится государству в 740 тысяч долларов, а вот смертная казнь более миллиона. Деньги идут не только на пули или смертельную инъекцию, но и на суды, апелляции, адвокатов и содержание заключенного. Что такое смертная казнь и почему она опасна – читайте на 24 канале.

Читайте также: Албанская "кровожадная" спецслужба Сигурими, всколыхнувшая историю

Политическая арена не перестает говорить о смертной казни. Ведь есть страны, которые до сих пор ее используют. Например, в Китае приговор звучит за насильственное убийство, в Индии могут лишить жизни за изнасилование ребенка, а в Иране за измену религии, наркотики и даже за нетрадиционную ориентацию.



В США смертная казнь обходится в более чем миллион / Иллюстрация 24 канала

Смертная казнь в мире: статистика

Сегодня смертную казнь не практикуют более чем 100 стран. Последние, кто отказался – Казахстан, Малайзия, Калифорния, Монголия, Гватемала и Гвинея.

Почти 40 стран используют только в крайне тяжелых преступлениях. Но есть примерно 50 государств, у которых смертная казнь – это то же, что пожизненное заключение: Япония, Кувейт, Иран, Ирак и Ливия. Среди стран Европы и Центральной Азии – казнят в Беларуси. А вот в странах Америки – в США.



Где регулярно применяют смертную казнь / Иллюстрация 24 канала

Смертный приговор в США разрешен в 31-м штате. В 2017 году там казнили 23 человека. Четкого определения "за что" могут лишить жизни нет. Такое решение каждый штат принимает отдельно.

Вот это камера смертников в штате Аризона. За 30 дней до казни сюда селят заключенных. За ними наблюдают и готовят до исполнения приговора.



Камера смертников / Иллюстрация 24 канала

Смертная казнь в различных штатах

По состоянию на 2018 год смертная казнь разрешена в таких штатах: Алабама, Айдахо, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта.

По состоянию на 2018 год запрещена смертная казнь в таких штатах: Аляска, Коннектикут, Гавайи, Иллинойс, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачуссетс, Мичиган, Миннесота, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Дакота, Род– Айленд, Вермонт, Западная Вирджиния, Висконсин.



Смертная казнь в США / Иллюстрация 24 канала

Директор тюрьмы в Аризоне Чарльз Райан Романенко отметил, что есть специально отведенное место для очевидцев. Они могут убедиться, что заключенному ввели смертельную инъекцию.

История Лонни Дэвида Франклина

Выполнить смертную казнь не так уж и просто. Например, бывший американский мусорщик из Лос-Анджелеса Лонни Дэвид Франклин период с 1985 года по 2007 год изнасиловал и убил 10 женщин и 15-летнюю девочку.

Задержать его удалось только в 2010 году, виновным признали только в 2016 году. Его приговорили к смертной казни. Исполнение приговора он ожидал в тюрьме Сан-Квентин. Он был найден мертвым 28 марта 2020 года в своей камере.



Лонни Дэвид Франклин / Фото pinterest.com

Самые распространенные способы исполнения смертной казни

В современном мире существует два распространенных способа исполнения смертной казни: расстрел и смертельная инъекция. Ранее в ходе пускали электрический стул с напряжением в 2700 вольт. Последний раз его применяли в США в 2010 году. В менее цивилизованных странах с преступниками расправляются более жестокими способами. Как, например, в Иране, Пакистане и Индии. Там обреченных на смерть выводят на главную площадь города и забивают камнями, дубинками, публично вешают или обезглавливают.



В США есть отведенные места для очевидцев, где через окно они могут наблюдать за казнью / Иллюстрация 24 канала

Способы выполнения смертной казни:

Расстрел; Смертельная инъекция; Электрический стул; Повешение; Обезглавливание.

Среди всех стран, где разрешена смертная казнь, больше всего убивают в Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане. Ежегодно каждая из этих стран лишает жизни от сотни до 500 человек. Преимущественно, публичные казни там применяют за наркотики, нетрадиционную сексуальную ориентацию или неправильные жизненные взгляды.



Страны, в которых часто используют смертную казнь / Иллюстрация 24 канала

Не редкость и самосуд, за который никто не несет ответственности. В этот же список можно добавить и Китай. Но правительство там не публикует данных о количестве казненных.

Читайте также: Повесили на мясные крюки: поразительная попытка убийства Гитлера, закончившаяся сотнями казней

По неофициальным данным, ежегодно в КНР казнят от 2 до 3 тысяч человек. А перед тем, как казнить нарушителей, их машинами провозят площадями города. Хотя сама процедура убийства проводится за закрытыми дверями.

Что известно о Всемирном дне борьбы за отмену смертной казни? Всемирный день борьбы за отмену смертной казни отмечается 10 октября. День был объявлен в 2002 году по инициативе Всемирной коалиции за отмену смертной казни.

Почему стоит выступать против смертной казни

В Amnesty International объяснили, почему многие страны выступают против смертной казни.