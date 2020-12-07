Генассамблея ООН во время заседания 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по Крыму. Документ поддержали более 60 мировых стран.

Против проекта выступили 17 стран. Еще 62 государства воздержались от решения. Об этом говорилось во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Актуально Ситуация катастрофическая: воды в Симферополе хватит на 8 дней, – росСМИ Обратите внимание! Проект предусматривает усиление взаимодействия международного сообщества для давления на Россию как страну-оккупанта. Его целью будет заставить Россию соблюдать международные обязательства. Какие страны голосовали против Россия

Армения

Беларусь

Сербия

Сирия

Венесуэла

Зимбабве

Камбоджа

Китай

Куба,

КНДР,

Киргизстан,

Лаос,

Мьянма,

Никарагуа

Иран Какие страны голосовали "за" Германия

Грузия

Венгрия

Польша

Франция

Хорватия

Израиль

Италия

США

Турция

Британия

Эстония

Швейцария

Кипр