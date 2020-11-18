Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября принял проект документа "Ситуация с правами человека в АР Крым и Севастополе". Это уже 5 подряд обновленная и усиленная резолюция.

Документ подготовили на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН. В них задокументированы факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Ключевым элементом обновленного проекта резолюции стал призыв к международному сообществу для усиления взаимодействия. В том числе для давления на Россию, чтобы заставить ее выполнять международные обязательства как государства-оккупанта,

– отметили в МИД.

О чем новая резолюция

Особое внимание уделили вопросу квалификации оккупационных органов власти на временно оккупированных территориях, как "оккупационных властей России".

на временно оккупированных территориях, как "оккупационных властей России". Резолюция констатирует, что Россия продолжает противоправную деятельность в соответствии с международным гуманитарным правом. Речь идет о переселении русских на полуостров. Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым. Это является скрытой формой депортации лиц, которые защищены Женевскими конвенциями в условиях оккупации.

в соответствии с международным гуманитарным правом. Речь идет о переселении русских на полуостров. Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым. Это является скрытой формой депортации лиц, которые защищены Женевскими конвенциями в условиях оккупации. В резолюции содержится призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от воинского призыва .

. Документ осуждает безнаказанность за случаи насильственных исчезновений.

Резолюция констатирует, что ФСБ России пытали людей .

. В документе привлекают внимание к системным политическим репрессиям против крымских татар, необоснованно суровым приговорам политическим заключенным, преследованиям ПЦУ в Крыму, преследованиям журналистов и использованию пандемии коронавируса для ограничения права человека.

Заметим, резолюция требует от России немедленно прекратить грубые нарушения прав человека. Кроме того, Москва должна обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам на территорию временно оккупированного полуострова.