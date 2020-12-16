Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму: реакция США
Генассамблея Организации Объединенных Наций 16 декабря приняла резолюцию по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. В США призвали Россию придерживаться своих обязательств государства-оккупанта.
В США приветствовали принятие резолюции Генассамблеи ООН
Посольство США в Украине приветствовало принятие Генассамблеей ООН резолюции касательно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении дипведомства в твиттере.
Больше на тему Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму
Приветствуем резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств,
– говорится в сообщении дипломатов.
Крым – это Украина, – посольство США
В американском посольстве призвали Москву освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также допустить на полуостров наблюдателей по правам человека. "Крым – это Украина", – завершили сообщение дипломаты из США.
О чем говорится в резолюции Генассамблеи ООН
- В документе указано, что Россия не выполняет международные обязательства по правам человека и международному гуманитарному праву.
- Россия использует пандемию коронавируса для ввода неоправданных карантинных мероприятий на полуострове.
- Таким образом усиливаются репрессии в отношении населения.
- Российские власти блокируют доступ крымчан к украинской системе образования, а также нарушают их религиозные права.
- На оккупированной территории граждан Украины заставляют менять гражданство, ограничивая право собственности на землю.
- Сознательная политика по изменению демографического состава полуострова – военное преступление.
- Генассамблея ООН требует от России предоставить доступ международных мониторинговых миссий, в частности, ОБСЕ.
Отметим, что принятие резолюции поддержали 64 страны-члены ООН, воздержались сразу 84. Против проголосовали 23, в том числе, конечно, и страна-агрессор Россия.
Поделиться новостью