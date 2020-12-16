Генассамблея Организации Объединенных Наций 16 декабря приняла резолюцию по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. В США призвали Россию придерживаться своих обязательств государства-оккупанта.

В США приветствовали принятие резолюции Генассамблеи ООН

Посольство США в Украине приветствовало принятие Генассамблеей ООН резолюции касательно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении дипведомства в твиттере.

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Приветствуем резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств,

– говорится в сообщении дипломатов.

Крым – это Украина, – посольство США

В американском посольстве призвали Москву освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также допустить на полуостров наблюдателей по правам человека. "Крым – это Украина", – завершили сообщение дипломаты из США.

Вітаємо резолюцію ГА ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання. Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 16, 2020

О чем говорится в резолюции Генассамблеи ООН

В документе указано, что Россия не выполняет международные обязательства по правам человека и международному гуманитарному праву.

Россия использует пандемию коронавируса для ввода неоправданных карантинных мероприятий на полуострове.

Таким образом усиливаются репрессии в отношении населения.

Российские власти блокируют доступ крымчан к украинской системе образования, а также нарушают их религиозные права.

На оккупированной территории граждан Украины заставляют менять гражданство, ограничивая право собственности на землю.

Сознательная политика по изменению демографического состава полуострова – военное преступление.

Генассамблея ООН требует от России предоставить доступ международных мониторинговых миссий, в частности, ОБСЕ.

Отметим, что принятие резолюции поддержали 64 страны-члены ООН, воздержались сразу 84. Против проголосовали 23, в том числе, конечно, и страна-агрессор Россия.