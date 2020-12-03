Генассамблея ООН собирает спецсессию из-за COVID-19: что обсудят политики
Генеральная ассамблея ООН 3 – 4 декабря проведет специальную сессию по ответам на вызовы пандемии коронавируса. Выступления иностранных лидеров состоятся в интерактивном режиме.
Во время заседания политики обсудят механизмы реагирования на пандемию коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.
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Пандемия COVID-19 стала не только крупнейшим кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН, но и превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека,
– подчеркнули в ООН.
Программа спецсессии ООН
3 декабря состоятся общие дебаты для обмена опытом между странами. На 4 декабря запланирован интерактивный диалог – серия тематических панелей по ключевым аспектам влияния пандемии COVID-19 и реагирования на них.
Речь идет о реагировании со стороны ООН в гуманитарной сфере и области здравоохранения, изготовлении вакцины, а также социально-экономическом влиянии.
Кто примет участие в заседании:
- главы государств ООН;
- руководители правительств;
- руководители профильных ведомств из более чем 150 стран мира;
- генсек ООН;
- президент Генассамблеи;
- глава Экономического и социального совета;
- глава ВОЗ;
- другие представители международных организаций.
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