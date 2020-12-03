Генеральная ассамблея ООН 3 – 4 декабря проведет специальную сессию по ответам на вызовы пандемии коронавируса. Выступления иностранных лидеров состоятся в интерактивном режиме.

Во время заседания политики обсудят механизмы реагирования на пандемию коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

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Пандемия COVID-19 стала не только крупнейшим кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН, но и превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека,

– подчеркнули в ООН.

Программа спецсессии ООН

3 декабря состоятся общие дебаты для обмена опытом между странами. На 4 декабря запланирован интерактивный диалог – серия тематических панелей по ключевым аспектам влияния пандемии COVID-19 и реагирования на них.

Речь идет о реагировании со стороны ООН в гуманитарной сфере и области здравоохранения, изготовлении вакцины, а также социально-экономическом влиянии.

Кто примет участие в заседании:

главы государств ООН;

руководители правительств;

руководители профильных ведомств из более чем 150 стран мира;

генсек ООН;

президент Генассамблеи;

глава Экономического и социального совета;

глава ВОЗ;

другие представители международных организаций.

Обратите внимание! Украину на спецсессии ООН может представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.