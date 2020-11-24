Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина умер в возрасте 69 лет, его не стало 24 ноября.

О трагическом событии сообщила пресс-служба Офиса Президента. Там отмечают: Украина потеряла одного из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли.

Смотрите также В ДТП погиб дизайнер Петр Нестеренко-Ланько – основатель Lviv Fashion Week

Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий COVID-19 забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может, которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты,

– отметили в Зеленского.

Там также добавили: Дегтярев полностью понимал, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе.

"Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды. Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это – наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил Александр Дегтярев", – говорится в сообщении ОП.

Там также выразили соболезнования семье, близким и всей Украине в связи с этой потерей.

Что известно об Александре Дегтяреве: коротко