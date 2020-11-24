Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от осложнений COVID-19
Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина умер в возрасте 69 лет, его не стало 24 ноября.
О трагическом событии сообщила пресс-служба Офиса Президента. Там отмечают: Украина потеряла одного из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли.
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Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий COVID-19 забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может, которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты,
– отметили в Зеленского.
Там также добавили: Дегтярев полностью понимал, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе.
"Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды. Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это – наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил Александр Дегтярев", – говорится в сообщении ОП.
Там также выразили соболезнования семье, близким и всей Украине в связи с этой потерей.
Что известно об Александре Дегтяреве: коротко
- Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года в городе Яранске Кировской области России.
- Окончил Ленинградский механический институт (БДТУ) по специальности "Двигатели летательных аппаратов" в 1975 году и экономический факультет Днепропетровского национального университета в 2001 году.
- Прошел стажировку и обучение в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.
- С 1975 года работал в КБ "Южное". За время работы прошел путь от инженера до генерального конструктора – генерального директора предприятия.
- Автор около 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов различного назначения, их модернизации и адаптации для решения научных и прикладных задач, 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов.
- Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней, медалями Федерации космонавтики СССР имени академика Янгеля и имени академика Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.
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