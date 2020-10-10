Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заболел COVID-19
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заболел коронавирусом после возвращения из-за границы. О положительном результате теста на COVID-19 он сообщил 10 октября.
Сейчас Смелянский чувствует себя нормально и придерживается рекомендаций врачей. Об этом гендиректор Укрпочты сообщил на странице в фейсбуке.
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Теперь я тоже в статистике пациентов с COVID-19. У меня есть COVID, но я его побью. У нас много планов на будущее и даже коронавирус их не остановит,
– заявил Смелянский.
По прибытию из-за границы он на всякий случай пошел на самоизоляцию. Пока результат теста на коронавирус не покажет отрицательный результат, Смоленской планирует работать дистанционно.
Игорь Смелянский заболел коронавирусом / Фото со страницы в Фейсбуке Смелянского
Кто еще сейчас болеет коронавирусом
- 29 сентября о положительном тесте на коронавирус сообщил пятый Президент Украины Петр Порошенко. У него – двустороннее воспаление легких и ухудшилось состояние крови. Сейчас Порошенко находится в больнице.
- О заражении коронавирусом сообщила глава партии "Голос" Кира Рудык. У нее высокая температура. Все другие симптомы, по словам политка, похожие на грипп.
- Второй раз на коронавирус заболела депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич. Впервые она нуждалась в кислородной терапии, однако на этот раз надеется, что болезнь пройдет в легкой форме.