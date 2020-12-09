Городской голова Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом COVID-19. Политик заверил, что сейчас чувствует себя "неплохо".

Мэр Одессы будет находиться на самоизоляции до полного выздоровления – пока не получит отрицательный тест. Об этом Геннадий Труханов сообщил на своей фейсбук-странице.

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Городской голова подчеркнул, что будет продолжать работать дистанционно регулировать работу городских служб в телефонном режиме.

Мэрия Одессы, по словам Труханова, будет продолжать принимать необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Также Труханов призвал одесситов соблюдать карантинные ограничения, в частности – носить защитные маски, стараться ограничить контакты и соблюдать дистанцию.

Справка. По состоянию на 9 декабря в Одесской области подтвердили 32 782 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 460 человек.

COVID-19 у украинских политиков

Накануне городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что заразился коронавирусом. Политик почувствовал незначительную слабость, сейчас он находится на самоизоляции.

Ранее COVID-19 обнаружили, в частности, у президента Зеленского, спикера парламента Разумкова, главы Минздрава Максима Степанова. Они уже выздоровели и вернулись к работе.