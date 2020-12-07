Генпрокурор США Уильям Барр может покинуть свой пост, не дожидаясь окончания президентского срока Дональда Трампа. Заметим, ранее Барр был большим сторонником Трампа.

В то же время окончательного решения Барр еще не принял. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New Your Times.

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Вероятные причины самоотставки Барра

По данным издания, на решение генпрокурора могло повлиять нежелание президента Трампа, который хотел переизбраться на повторный срок, признавать свое поражение на президентских выборах в США.

Трампа, который хотел переизбраться на повторный срок, на президентских выборах в США. Другой причиной могла стать ярость Трампа, поскольку Барр заявил, что Министерство юстиции не выявило масштабных нарушений во время выборов президента.

Досрочно уйдя Барр сможет избежать конфронтации с президентом из-за его отказа продвигать усилия Трампа по переписыванию результатов выборов,

– заметило издание.

В то же время в Минюсте отказались комментировать вероятную самоотставку Барра.

Что известно об Уильяме Барре

Барр занял пост генерального прокурора в феврале 2019 года. Он стал самым большим сторонником президентской власти среди тех, кого назначали на эту должность.

Генпрокурору удалось завоевать доверие Трампа, поскольку он урегулировал конфликт между Белым домом и министерством юстиции. Тот возник, когда президент узнал о расследовании его кампании, из-за вмешательства России в выборы в 2016 году.

Барр, как и Трамп, уверял, что ФБР злоупотребило своей властью, расследуя связь кампании Трампа с Россией.

Обратите внимание! На президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джо Байден. Впрочем, Трамп никак не может смириться с собственным поражением и настаивает на пересмотре результатов выборов якобы из-за фальсификаций. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.