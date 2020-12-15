Генпрокурор США подал в отставку: реакция Трампа
Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Он убеждал в отсутствии массовых фальсификаций и нарушений на президентских выборах.
Последний рабочий день генпрокурора состоится 23 декабря. Об этом сообщает AP.
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В то же время Дональд Трамп отмечал значительные нарушения на выборах, где уже известно о его поражении. В своем твиттере он написал о встрече с Уильямом Барром в Белом доме.
Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям идет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей,
– сказал Трамп.
Он сообщил, что исполняющим обязанности Барра станет заместитель генерального прокурора Джефф Розен, а Ричард Донохью возьмет на себя обязанности соответствующего заместителя.
В частности, в заявлении об отставке генпрокурор отметил, что проинформировал президента США о рассмотрении обвинений в фальсификации, а также – перспективы соответствующих обвинений.
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