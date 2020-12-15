Генеральный прокурор США Уильям Барр подал в отставку. Он убеждал в отсутствии массовых фальсификаций и нарушений на президентских выборах.

Последний рабочий день генпрокурора состоится 23 декабря. Об этом сообщает AP.

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В то же время Дональд Трамп отмечал значительные нарушения на выборах, где уже известно о его поражении. В своем твиттере он написал о встрече с Уильямом Барром в Белом доме.

Наши отношения были очень хорошими, он сделал замечательную работу. Но как говорится в письме, Уильям идет незадолго до Рождества, чтобы провести каникулы с семьей,

– сказал Трамп.

Он сообщил, что исполняющим обязанности Барра станет заместитель генерального прокурора Джефф Розен, а Ричард Донохью возьмет на себя обязанности соответствующего заместителя.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

В частности, в заявлении об отставке генпрокурор отметил, что проинформировал президента США о рассмотрении обвинений в фальсификации, а также – перспективы соответствующих обвинений.

Обратите внимание! Уильям Барр заявлял, что Министерство юстиции не нашло нарушений, которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США. На соответствующие заявления негативно отреагировал Дональд Трампа. Больше о выборах президента в США – читайте здесь.