Это нарушение территориальной целостности Молдовы, – НАТО о войсках России в Приднестровье
Присутствие российских войск в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это подтверждает, что Москва часто нарушает международное право.
Россия не придерживается международного права, – НАТО
В НАТО видят, как Россия вводит войска на территорию стран-соседей. Об этом Столтенберг сообщил после видеовстречи глав МИД стран Североатлантического альянса, передает РБК-Украина.
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Столтенберг вспомнил об оккупации Москвой Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, а также вмешательства России в дела Грузии и Молдовы.
Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право,
– заявил Столтенберг.
Санду требует, чтобы российские военные покинули Приднестровье
Отметим, что 30 ноября новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что требует вывести российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вывезти из региона оружие.
Как отреагировали на требование Санду в России
В Кремле мгновенно отреагировали на заявления президента Молдовы. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Санду "угрозой для Молдовы". А глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва вряд ли примет такие "безответственные требования".
Сколько российских военных в Приднестровье?
По разным подсчетам, в регионе находятся от 1 до 2 тысяч российских военных. Они якобы охраняют там советские арсеналы оружия. Москва должна была вывести свой контингент еще до 2004 года.
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