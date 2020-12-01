Присутствие российских войск в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это подтверждает, что Москва часто нарушает международное право.

Россия не придерживается международного права, – НАТО

В НАТО видят, как Россия вводит войска на территорию стран-соседей. Об этом Столтенберг сообщил после видеовстречи глав МИД стран Североатлантического альянса, передает РБК-Украина.

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Столтенберг вспомнил об оккупации Москвой Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, а также вмешательства России в дела Грузии и Молдовы.

Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право,

– заявил Столтенберг.

Санду требует, чтобы российские военные покинули Приднестровье

Отметим, что 30 ноября новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что требует вывести российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вывезти из региона оружие.

Как отреагировали на требование Санду в России

В Кремле мгновенно отреагировали на заявления президента Молдовы. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Санду "угрозой для Молдовы". А глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва вряд ли примет такие "безответственные требования".