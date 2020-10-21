В докладе о будущем Альянса до 2030 года будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию. Это заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Предложения для глав государств и правительств вынесут на обсуждение, в соответствии с консультациями и предложениями союзников. Об этом Столтенберг сказал 21 октября 2020 года в Брюсселе во время виртуальной пресс-конференции, сообщили Интерфакс-Украина.

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Как будет проходить заседание

Заседание стран-членов НАТО состоится 22 – 23 октября 2020 года в формате телеконференции. Такой способ выбрали из-за пандемии COVID-19.

Частью этого процесса: как и работы экспертной группы, так и моих консультаций, которые состоятся до обсуждения этих предложений, будут консультации с партнерами, включая Грузию и Украину,

– отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что для НАТО партнерство имеет большое значение.

Грузия и Украина – важные партнеры

По его словам, Грузия и Украина – партнеры, которых очень ценят. Они важны для НАТО по многим причинам:

они участвуют в миссиях и операциях НАТО;

они стратегически важны в отношении региона Черного моря.

"Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров как Украина или Грузия – важная часть всего процесса переосмысления НАТО – 2030", – отметил Генсекретарь НАТО.

Саммит лидеров НАТО

Также он отметил, что, по состоянию на 21 октября 2020 года, решение о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, еще не приняли.