Из-за пандемии COVID-19 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам. Или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Обращаясь в видеосообщении к Международному финансовому форуму в Китае, Гуттериш настойчиво рекомендовал выделить больше международных ресурсов на сферу здравоохранения и образования, а также на долгосрочные проекты по устойчивому развитию. Об этом сообщили "Новости ООН".

Обратите внимание МИД Украины имеет нового спикера: что о нем известно

Хрупкость отраслей из-за COVID-19

По его словам, пандемия продемонстрировала хрупкость не только в системе здравоохранения, но и в глобальных институтах управления и многосторонних отношений.

Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы. Мы должны взяться за решение кризиса и во время восстановления построить лучшее будущее,

– отметил генсек ООН.

Объемы задолженности

Гуттериш предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности. Это может обернуться неизбежной волной суверенных дефолтов.

Отметим! Антониу Гутерреш отметил, что 130 миллионов людей в мире рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года.

Международное финансирование

Он добавил, что сегодня страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах, поэтому без международного финансирования не обойтись. Также генсек ООН призвал: