Генсек ООН призвал списать долги беднейшим странам из-за пандемии COVID-19
Из-за пандемии COVID-19 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги беднейшим странам. Или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Обращаясь в видеосообщении к Международному финансовому форуму в Китае, Гуттериш настойчиво рекомендовал выделить больше международных ресурсов на сферу здравоохранения и образования, а также на долгосрочные проекты по устойчивому развитию. Об этом сообщили "Новости ООН".
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Хрупкость отраслей из-за COVID-19
По его словам, пандемия продемонстрировала хрупкость не только в системе здравоохранения, но и в глобальных институтах управления и многосторонних отношений.
Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы. Мы должны взяться за решение кризиса и во время восстановления построить лучшее будущее,
– отметил генсек ООН.
Объемы задолженности
Гуттериш предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности. Это может обернуться неизбежной волной суверенных дефолтов.
Международное финансирование
Он добавил, что сегодня страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах, поэтому без международного финансирования не обойтись. Также генсек ООН призвал:
- переориентировать глобальные финансовые системы на продвижение устойчивого развития;
- не забывать о важности цифровых технологий и добиваться общего доступа к ним.
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