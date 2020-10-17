Тактика умиротворения не работает: МИД предупредило генсека Совета Европы по ее визиту в Москву

Генсек Совета Европы собрался в Москве: комментарий МИД Украины

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. Она подчеркнула, что предыдущая тактика умиротворения России лишь усиливала ее агрессивную политику в отношении Украины, передает УНИАН.

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"Попытки Совета Европы образумить Москву, тактика "умиротворения" и "привлечение", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", – отметила представительница МИД Украины.

Она подчеркнула, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свои преступные средства. Последние приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории России, но и на территориях стран-членов Совета Европы.

При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые бы, по меньшей мере, создали предпосылки для возвращения России на путь выполнения своих обязательств,

– подчеркнула Зеленко.

По ее словам, речь идет прежде всего о:

обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы

обязательствах в рамках конвенционных механизмов.

"Мы ждем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы – Комитету министров – по итогам ее визита в Москву", – отметила пресс-секретарь украинского МИД.

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