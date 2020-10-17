Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич собралась в Москву: предупреждение от МИД Украины
Тактика умиротворения не работает: МИД предупредило генсека Совета Европы по ее визиту в Москву
Генсек Совета Европы собрался в Москве: комментарий МИД Украины
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. Она подчеркнула, что предыдущая тактика умиротворения России лишь усиливала ее агрессивную политику в отношении Украины, передает УНИАН.
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"Попытки Совета Европы образумить Москву, тактика "умиротворения" и "привлечение", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", – отметила представительница МИД Украины.
Она подчеркнула, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свои преступные средства. Последние приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории России, но и на территориях стран-членов Совета Европы.
При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые бы, по меньшей мере, создали предпосылки для возвращения России на путь выполнения своих обязательств,
– подчеркнула Зеленко.
По ее словам, речь идет прежде всего о:
- обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы
- обязательствах в рамках конвенционных механизмов.
"Мы ждем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы – Комитету министров – по итогам ее визита в Москву", – отметила пресс-секретарь украинского МИД.
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Что известно о Марии Пейчинович-Бурич
- Новым генсеком Совета Европы ее Парламентская ассамблея Совета Европы избрала в июне 2019 года.
- Пейчинович-Бурич получила 159 голосов, а ее соперник - вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс – 105.
- Украинская делегация воздержалась от голосования за генерального секретаря, ПРАВДА ранее звучали заявления, что Киев все же ее поддержит.
- Пейчинович-Бурич – 58 лет. Она – представительница Хорватии, в частности здесь занимает должности вице-премьер-министра и министра иностранных и европейских дел.
- Также в свое время была депутатом парламента. Кроме того, входила в состав групп, которые вели переговоры об условиях вступления Хорватии в ЕС. Предоставляла консультации по вопросам евроинтеграции и правительству Сербии.
- В декабре 2018 года Пейчинович-Бурич уверяла, что Хорватия, как и раньше, поддерживает Украину на всех международных площадках, таких как ООН, НАТО, ОБСЕ, а также среди европейских партнеров в Совете Европы.
- Перед этим по обещанию Пейчинович-Бурич в хорватских оздоровительных учреждениях действовала программа лечения и реабилитации украинских военных и оздоравливались украинские дети.