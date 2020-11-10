Министерство обороны и Генштаб Армении приняли заявление, в котором призвали прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе. С таким обращением армянские военные выступили через несколько часов после подписания соглашения об окончании войны в Карабахе.

В заявлении утвердили, что война полностью не завершилась, ведь боевые действия в Арцах еще продолжаются. Об этом сообщили на сайте News.am.

К теме Я не участвовал ни в каких переговорах, – президент Армении о соглашении по Нагорному Карабаху

Позиция президента Армении

По словам президента Армении Армена Саркисяна, он узнал о подписанном соглашении о прекращении войны и о его условиях из СМИ.

Как с президентом республики со мной, к сожалению, не провели консультаций и обсуждений по этому документу. Я не участвовал ни в каких переговорах,

– отметил Саркисян.

Также он заявил, что соглашение о прекращении войны должно стать основой для обсуждений. Президент Армении сообщил, что инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решение по защите национальных интересов.

Соглашение по миру в Нагорном Карабахе: что известно

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире примерно в полночь 10 ноября 2020 года.

Совместное заявление сделали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

Согласно документу, объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Президент Азербайджана заявил, что это соглашение ставит точку в урегулировании многолетнего карабахского конфликта.

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