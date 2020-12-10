Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Болезнь чиновник переносит в легкой форме.

Коронавирусом также заразилась 4-летняя дочь Геращенко. Об этом заместитель министра рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Я уже третий день сижу на самоизоляции. У меня также диагноз коронавирус. Это опасная болезнь, которой может заразиться каждый. И вы не знаете, где можно ее подхватить,

– подчеркнул Геращенко.

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