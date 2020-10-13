Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемых в деле убийства украинского журналиста Павла Шеремета можно спасти от ответственности. По его словам, это может произойти, если суд признает, что некоторые доказательства по этому делу нельзя было использовать.

Так Геращенко в эфире программы "Мокрик По Живому" ответил на вопрос, предполагает ли он невиновность подозреваемых.

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"У них есть единственная возможность, если суд под давлением, которое они развивают, признает какие-то доказательства теми, которые нельзя использовать. Вот их надежда", – ответил Геращенко.

Несмотря на это, Геращенко заявил, что у следствия были все права для вручения им подозрения и "дело не вешали на первого встречного". Геращенко заверил, что не имеет политического давления в этом деле, ведь правоохранители называют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь именно "подозреваемыми", а не "убийцами".

Подозреваемые по делу Шеремета / Фото 24 канала

Справка. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Однако подозрение вручили 3 лицам только в 2019 году. О том, как идет расследование – читайте в материалах 24 канала.