У подозреваемых есть единственная возможность спастись, – Геращенко о деле Шеремета
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемых в деле убийства украинского журналиста Павла Шеремета можно спасти от ответственности. По его словам, это может произойти, если суд признает, что некоторые доказательства по этому делу нельзя было использовать.
Так Геращенко в эфире программы "Мокрик По Живому" ответил на вопрос, предполагает ли он невиновность подозреваемых.
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"У них есть единственная возможность, если суд под давлением, которое они развивают, признает какие-то доказательства теми, которые нельзя использовать. Вот их надежда", – ответил Геращенко.
Несмотря на это, Геращенко заявил, что у следствия были все права для вручения им подозрения и "дело не вешали на первого встречного". Геращенко заверил, что не имеет политического давления в этом деле, ведь правоохранители называют Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь именно "подозреваемыми", а не "убийцами".