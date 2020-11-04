Итальянский апелляционный суд полностью оправдал украинского военнослужащего Виталия Маркива. По возвращении в Украину он продолжит служить в Нацгвардии.

Виталий Маркив имел ограниченную возможность общения из-за жестких карантинных ограничений в Италии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 24 канала.

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По словам Геращенко, Маркив мог поддерживать связь с родными только по телефону. Однако после освобождения он чувствует себя хорошо.

Как еще может чувствовать себя человек, который более 3 лет отсидел за несправедливые обвинения в убийстве, к которому он не имел причастности,

– подчеркнул он.

Заместитель министра внутренних дел отметил, что Маркив прилетит в Украину 4 ноября 2020 года. Вместе с ним будут глава МВД Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.

Как удалось убедить суд

Геращенко отметил, что для защиты нацгвардейца наняли лучших итальянских адвокатов. Также Украина передала все возможные доказательства непричастности Маркива к делу, собранные Нацгвардией и полицией.

"Это позволило доказать, что Виталий физически не мог быть виновным в гибели итальянского журналиста", – добавил Геращенко.

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Как он отметил, теперь Украина должна продолжить следствие по этому делу, чтобы выяснить, кто на самом деле виновен в гибели Андреа Рокелли.

Как Россия повлияла на ход дела

По словам Геращенко, со стороны России было огромное вмешательство по обвинениям Маркива. Он отметил, что уже на следующий день после убийства Рокелли все российские пропагандистские СМИ обвиняли в этом украинскую сторону.

"Хотя у нас есть другое мнение и другие доказательства. Из этого мы уже создадим конкретные подозрения", – заявил заместитель Авакова.

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Геращенко отметил, что итальянские СМИ сразу начали распространять ложную русскую информацию. После этого спецслужбы страны еще несколько лет следили за Маркивым. Затем они захватили его, не имея никаких конкретных доказательств причастности к убийству.

Освобождение Маркива и ЕС

Геращенко заявил, что для стран Евросоюза дело украинского нацгвардейца стала своеобразной лакмусовой бумажкой. Благодаря справедливому решению итальянского суда, Украина показала, что в цивилизованной Европе нельзя задерживать человека без каких-либо доказательств. Он также добавил, что европейские страны должны помогать Украине привлечь к ответственности российских военных преступников и тех украинцев, которые стали на сторону России.

Что известно о деле Маркива

Нацгвардеец Виталий Маркив пробыл в тюрьме Италии более 3 лет. Его обвиняли в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли.

Поэтому 30 июня 2017 года итальянская полиция арестовала Маркива в Болонье.

Суд Италии в 2019 году вынес приговор о 24 годах заключения для украинского военного. Его признали соучастником убийства, несмотря на отсутствие прямых доказательств.

Украина настаивала на непричастности украинца к делу.

Апелляционный суд Милана провел окончательное заседание по делу Маркива. Его полностью оправдали 3 ноября 2020 года.

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