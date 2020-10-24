Студента Иллариона Борисенко задержали за то, что он осквернил Аллею героев Небесной сотни в Киеве. Сейчас же его отчислили из Государственного университета телекоммуникаций, где он учился.

Его выгнали из учебного заведения 23 октября, на следующий день после задержания. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Студента Борисенко И. А., того самого, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко от 23 октября 2020 года, отчислили из университета", – говорится в сообщении Геращенко.



Письмо к руководству университета от Геращенко / Фото из фейсбука Геращенко

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