В Лейпциге из-за карантинных ограничений местные жители 7 ноября 2020 года вышли на протест. Из-за этого прошли массовые столкновения между полицией и демонстрантами.

В Лейпциге люди прошли по одной из главных улиц и выкрикивали "Мир, свобода, никакой диктатуры". Об этом сообщает "Европейская правда".

Читайте также Германия ввела новые правила въезда: что изменится

Полиция установила своеобразный кордон безопасности у железнодорожного вокзала города. В то же время протестующие вступали в многочисленные столкновения с правоохранителями. Также они нападали на журналистов и участников контрдемонстрации в Лейпциге.

Справка. Число заболевших COVID-19 в Германии растет. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 670 тысяч больных коронавирусом. В то же время по состоянию на 8 ноября 2020 года от болезни умерли 11 306 человек.

Всего на митинг собралось примерно 20 тысяч человек. По данным немецких медиа, некоторые демонстранты были представителями ультраправых групп. Большинство протестующих не носили защитные маски и нарушали правила карантина. За это полиция арестовала нескольких из них.



Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала