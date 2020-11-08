В немецком Лейпциге протестуют из-за COVID-19: что известно
В Лейпциге из-за карантинных ограничений местные жители 7 ноября 2020 года вышли на протест. Из-за этого прошли массовые столкновения между полицией и демонстрантами.
В Лейпциге люди прошли по одной из главных улиц и выкрикивали "Мир, свобода, никакой диктатуры". Об этом сообщает "Европейская правда".
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Полиция установила своеобразный кордон безопасности у железнодорожного вокзала города. В то же время протестующие вступали в многочисленные столкновения с правоохранителями. Также они нападали на журналистов и участников контрдемонстрации в Лейпциге.
Всего на митинг собралось примерно 20 тысяч человек. По данным немецких медиа, некоторые демонстранты были представителями ультраправых групп. Большинство протестующих не носили защитные маски и нарушали правила карантина. За это полиция арестовала нескольких из них.
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