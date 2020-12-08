В локдаун после праздников: в Германии размышляют на жестким карантином
Немецкие власти не исключает, что после Рождества введут очень жесткий карантин. Во время локдауну работать только продуктовые магазины.
Во время локдауна открыты будут только магазины с продуктами
Вероятно, что руководство страны продолжит рождественские каникулы. Об этом сообщает издание The Irish times.
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Срок введения локдауна – 27 декабря до 10 января. Окончательно дать должны утвердить уже на этой неделе на встрече канцлера Ангелы Меркель с руководителями федеральных земель.
В Германии уже закрыты бары и рестораны
В Германии уже действует жесткий карантин. Не работают заведения общественного питания, спортзалы, бассейны, а также учреждения культуры – музеи и театры.
Также впервые за 10 лет запретили все рождественские ярмарки. Демонтировали торговые ряды, павильоны и карусели.
В Баварии – чрезвычайное положение
В Баварии, между тем, уже решили ввести чрезвычайное положение. Оно вступит в действие с 9 декабря.
- В регионе будет действовать запрет на употребление алкоголя под открытым небом
- На улицу можно выходить только по уважительным причинам: визит к врачу, работа, покупки необходимых товаров.
- Незначительное ослабление для жителей Баварии будет с 23 до 26 декабря. В одном доме смогут собираться компании численностью до 10 человек.
Какова ситуация с коронавирусом в Германии?По состоянию на 8 декабря в стране обнаружили более 1 миллиона 200 тысяч случаев коронавируса, из них более чем 19 тысяч – летальные. Выздоровели почти 889 тысяч больных.
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