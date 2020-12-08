Немецкие власти не исключает, что после Рождества введут очень жесткий карантин. Во время локдауну работать только продуктовые магазины.

Во время локдауна открыты будут только магазины с продуктами

Вероятно, что руководство страны продолжит рождественские каникулы. Об этом сообщает издание The Irish times.

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Срок введения локдауна – 27 декабря до 10 января. Окончательно дать должны утвердить уже на этой неделе на встрече канцлера Ангелы Меркель с руководителями федеральных земель.

Важно! Предложенный властью вариант ограничений – очень строгий. Из всех заведений будут работать только продуктовые магазины.

В Германии уже закрыты бары и рестораны

В Германии уже действует жесткий карантин. Не работают заведения общественного питания, спортзалы, бассейны, а также учреждения культуры – музеи и театры.

Также впервые за 10 лет запретили все рождественские ярмарки. Демонтировали торговые ряды, павильоны и карусели.

В Баварии – чрезвычайное положение

В Баварии, между тем, уже решили ввести чрезвычайное положение. Оно вступит в действие с 9 декабря.

В регионе будет действовать запрет на употребление алкоголя под открытым небом

На улицу можно выходить только по уважительным причинам: визит к врачу, работа, покупки необходимых товаров.

Незначительное ослабление для жителей Баварии будет с 23 до 26 декабря. В одном доме смогут собираться компании численностью до 10 человек.