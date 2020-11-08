В Германии есть ферма, где доят верблюдов. Она расположена в Люнебургской пустоши у земли Нижняя Саксония. Там живут 60 одногорбых и двугорбых верблюдов, которых используют в основном для организации туристических верховых прогулок.

Ферма получила европейский номер производителя молочной продукции. Об этом сообщили на сайте Dpa International.

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Литр – за 11 евро

Литровая бутылка стоит 11 евро (примерно 370 гривен). Уже в ближайшее время ферма будет иметь возможность производить и продавать пастеризованное верблюжье молоко в бутылках.

Для оформления сертификата, который дает право доставлять продукцию во все страны Евросоюза, нужно выполнить еще несколько формальностей.



Этикетки для немецкого верблюжьего молока / Фото Dpa

Эта ферма была и пока остается единственной во всей Германии, где производят верблюжье молоко.

Секреты производства

Хозяйка фермы Беке Марквард рассказала, что для пастеризации молока будут использовать низкотемпературный вариант – нагрев до 72 градусов. Это позволит сохранить вкусовые качества продукта.

Разведение верблюдов для семьи Марквард изначально было не основной работой, а хобби. Андреас Марквард мечтал завести себе верблюда еще в детстве. По основной профессии мужчина и женщина – геодезисты. Но сейчас все больше времени уделяют ферме.



Верблюжая ферма в Германии / Фото Dpa

Для того, чтобы получить молоко, используют доильный аппарат. Процесс подготовки занимает больше времени, чем, например, на коровьих фермах.

По словам Беке Марквард, верблюдицы дают молоко только тогда, если где-то рядом есть верблюд. Доят там только одногорбых верблюдиц – дромедаров. От каждой из 8 верблюдиц, которые сейчас дают молоко, на ферме получают от 2 до 5 литров в день.