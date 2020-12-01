В Германии нашли способ обойти санкции США против "Северного потока-2", – СМИ
Премьер земли Мекленбург планирует создать специальный фонд, который поможет обойти санкции США против "Северного потока-2". Это даст возможность немецким компаниям прямо не взаимодействовать с российской стороной.
О том, что в Германии нашли способ, как обойти санкции Соединенных Штатов против газопровода, сообщает Bild.
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Премьер земли Мекленбург Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд определит "Северный поток-2" одним из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.
А это позволит успешно завершить проект. Фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого помогут закончить строительства газопровода.
Благодаря этому фонду компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной. А это позволит избежать санкций, наложенных США.
Что известно о "Северном потоке-2"?
Это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Если его таки удастся завершить, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов.
Работу над газопроводом остановили в декабре 2019 года после введения санкций США. СМИ пишут, что Джо Байден может навсегда остановить строительство "Северного потока-2".
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