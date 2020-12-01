Премьер земли Мекленбург планирует создать специальный фонд, который поможет обойти санкции США против "Северного потока-2". Это даст возможность немецким компаниям прямо не взаимодействовать с российской стороной.

О том, что в Германии нашли способ, как обойти санкции Соединенных Штатов против газопровода, сообщает Bild.

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Премьер земли Мекленбург Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд определит "Северный поток-2" одним из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

А это позволит успешно завершить проект. Фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого помогут закончить строительства газопровода.

Благодаря этому фонду компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной. А это позволит избежать санкций, наложенных США.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По информации The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты. Также стало известно, что строительство "Северного потока-2" продолжится в декабре.