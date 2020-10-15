Отложили ключи в сторону: в Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко
Работники аэропорта в Германии 13 октября отказались обслуживать самолет самопровозглашенного действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Рабочие сделали это в знак протеста против жестокого подавления протестов Лукашенко.
Самолет Лукашенко должен был пройти в Германии техническое обслуживание. Об этом сообщает белорусское издание "Наша ніва".
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Почему самолет не обслужили
Работники аэропорта не захотели обслуживать самолет Лукашенко, потому что политик жестоко подавлял протесты в Беларуси.
Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем свою давнюю традицию международной солидарности и становимся бок о бок с белорусскими работниками,
– написали рабочие в листовке.
Чего требуют немецкие рабочие
В обращении работники немецкого народа заявили, что требуют:
- отставки Лукашенко и честных демократических выборов;
- освобождения политических заключенных;
- восстановления на работе людей, которых уволили по политическим мотивам.
Основное о протестах в Беларуси:
- Массовые протесты в Беларуси продолжаются до сих пор еще с 9 августа. Началось все после президентских выборов, когда люди не согласились с их результатами.
- Силовики жестоко подавляли протесты. Они использовали спецтехнику и шумовую гранату. Массово избивали и пытали уже задержанных людей в изоляторах.
- С начала протестов в Беларуси силовики задержали уже более 12 000 человек.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию. Мероприятие готовили тайно и оно стало сюрпризом для многих.
- Украина, как и большинство стран Европейского союза, не признала Лукашенко президентом Беларуси.