Работники аэропорта в Германии 13 октября отказались обслуживать самолет самопровозглашенного действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Рабочие сделали это в знак протеста против жестокого подавления протестов Лукашенко.

Самолет Лукашенко должен был пройти в Германии техническое обслуживание. Об этом сообщает белорусское издание "Наша ніва".

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Почему самолет не обслужили

Работники аэропорта не захотели обслуживать самолет Лукашенко, потому что политик жестоко подавлял протесты в Беларуси.

Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем свою давнюю традицию международной солидарности и становимся бок о бок с белорусскими работниками,

– написали рабочие в листовке.

Чего требуют немецкие рабочие

В обращении работники немецкого народа заявили, что требуют:

отставки Лукашенко и честных демократических выборов;

освобождения политических заключенных;

восстановления на работе людей, которых уволили по политическим мотивам.

Интересно! 31 год назад рабочие Lufthansa отказались обслуживать самолет румынского диктатора Николае Чаушеску. Вскоре в Румынии произошла революция и Чаушеску с женой расстреляли.

Основное о протестах в Беларуси: