"Обойдется без свиных рулек": в Германии паб внес в черный список Ангелу Меркель
В Германии популярный берлинский пивной ресторан Ständige Vertretung ("Постоянное представительство") решил внести в черный список канцлера Ангелу Меркель, нескольких чиновников из ее правительства и бургомистра немецкой столицы. Таким образом паб отреагировал на усиление карантина, которое предусматривает новое закрытие ресторанов и кафе.
В пабе заявили, что не хотят больше подавать кельш и свиные рульки тем, кто вводит такие жесткие ограничения для ресторанов. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel.
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Кто попал в черный список:
- Ангела Меркель – канцлер Германии,
- Олаф Шольц – министр финансов Германии,
- Михаэль Мюллер – бургомистр Берлина,
- Маркус Зедер – премьер-министр Баварии,
- Дилек Калайчи – сенатор по вопросам здравоохранения в Берлине.
Руководители паба Йорн Петер Бринкманн и его партнер Ян Филипп Бубингер обвиняют власть в том, что это именно она зря тратила время вместо подготовки к новой волне пандемии. Мол, ресторан StäV смог подготовиться, чтобы уберечь посетителей.
По данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но несмотря на это, правительство объявило общенациональный запрет для работы ресторанов,
– заявили Бринкманн и Бугингер.
Коротко о коронавирусе в Германии:
- За все время пандемии в Германии заболели более 552 тысяч человек. По этому показателю Германия является 15-ой страной в мире и 5-ой в Европе, если не считать Россию.
- Из всех больных более 363 тысяч человек уже выздоровели, но по состоянию на 2 ноября 10 тысяч 541 человек умер из-за инфекции.
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