В Германии популярный берлинский пивной ресторан Ständige Vertretung ("Постоянное представительство") решил внести в черный список канцлера Ангелу Меркель, нескольких чиновников из ее правительства и бургомистра немецкой столицы. Таким образом паб отреагировал на усиление карантина, которое предусматривает новое закрытие ресторанов и кафе.

В пабе заявили, что не хотят больше подавать кельш и свиные рульки тем, кто вводит такие жесткие ограничения для ресторанов. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel.

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Кто попал в черный список:

Ангела Меркель – канцлер Германии,

Олаф Шольц – министр финансов Германии,

Михаэль Мюллер – бургомистр Берлина,

Маркус Зедер – премьер-министр Баварии,

Дилек Калайчи – сенатор по вопросам здравоохранения в Берлине.

Руководители паба Йорн Петер Бринкманн и его партнер Ян Филипп Бубингер обвиняют власть в том, что это именно она зря тратила время вместо подготовки к новой волне пандемии. Мол, ресторан StäV смог подготовиться, чтобы уберечь посетителей.

По данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но несмотря на это, правительство объявило общенациональный запрет для работы ресторанов,

– заявили Бринкманн и Бугингер.

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