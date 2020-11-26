В Германии провели масштабный рейд против украинских нелегальных заробитчан
Полиция и таможенники Германии совместно осуществили 25 ноября масштабную специальную операцию по всей стране. Направлена она была против нелегального трудоустройства заробитчан (в основном – женщин из Украины) в частных домохозяйствах.
Мероприятия в рамках операции против нелегалов в Германии были экстраординарными
- В течение дня – среды 25 ноября – более 1000 силовиков обыскали 130 частных жилищ и коммерческих помещений в 13 федеральных землях Германии, пишет DW.
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- В результате изъяли носители данных, документы, оружие, десятки тысяч евро наличности и килограмм золота.
- А еще и на территории Польши местные правоохранители для помощи немецким взялись за 3 главных подозреваемых по этому же делу (ведь они – граждане Польши).
В чем суть дела, по которому проводили спецоперацию
- 3 поляков и еще 71 человека на территории Германии подозревают в нелегальной перевозке иностранцев за деньги.
- Этих иностранцев в дальнейшем незаконно трудоустраивали, а потом еще и отбирали их заработки.
- Только налоговые убытки государства немцы оценили в 14 миллионов евро (расследовать дело начали 3 года назад).
Какое отношение к делу имеют украинцы
- В 2017 году немецкие правоохранители обратили внимание на граждан Украины, которые в Германии находились якобы с туристической целью.
- На самом деле эти люди без необходимых разрешений работали на компании, которые занимались частным уходом за людьми на дому.
- Более того, работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги такого рода.
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