Полиция и таможенники Германии совместно осуществили 25 ноября масштабную специальную операцию по всей стране. Направлена она была против нелегального трудоустройства заробитчан (в основном – женщин из Украины) в частных домохозяйствах.

Мероприятия в рамках операции против нелегалов в Германии были экстраординарными В течение дня – среды 25 ноября – более 1000 силовиков обыскали 130 частных жилищ и коммерческих помещений в 13 федеральных землях Германии, пишет DW. Стоит знать Соцвыплаты для украинцев в Италии в 2021: размер и условия получения В результате изъяли носители данных, документы, оружие, десятки тысяч евро наличности и килограмм золота.

А еще и на территории Польши местные правоохранители для помощи немецким взялись за 3 главных подозреваемых по этому же делу (ведь они – граждане Польши). В чем суть дела, по которому проводили спецоперацию 3 поляков и еще 71 человека на территории Германии подозревают в нелегальной перевозке иностранцев за деньги.

Этих иностранцев в дальнейшем незаконно трудоустраивали, а потом еще и отбирали их заработки.

Только налоговые убытки государства немцы оценили в 14 миллионов евро (расследовать дело начали 3 года назад). Какое отношение к делу имеют украинцы В 2017 году немецкие правоохранители обратили внимание на граждан Украины, которые в Германии находились якобы с туристической целью.

На самом деле эти люди без необходимых разрешений работали на компании, которые занимались частным уходом за людьми на дому.

Более того, работники из Украины не имели необходимой квалификации , чтобы оказывать услуги такого рода. В деле зафиксировано более 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии.



Причем почти всегда речь идет о женщинах из Украины: их вербовали польские фирмы в Украине, а затем почти за бесценок продавали их работу немецким заказчикам. Читайте также В Польше украинец погиб во время задержания полицией: что говорят в посольстве