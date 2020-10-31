В Германии вор хотел похитить робота-газонокосилку: как устройство предотвратило это
В немецком городе Липпштадт вор пытался похитить робота-газонокосилку. В это время устройство отправило сообщение своему владельцу с просьбой помочь.
Владелец работа газонокосилки удивился, получив сообщение о том, что его устройство перевернулось. Об этом сообщает немецкая полиция, пишет AP News.
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Мужчина вышел на крыльцо, чтобы проверить, все ли в порядке. Там он заметил вора, который пытался скрыться вместе с роботом под мышкой.
Пойманный с поличным злоумышленник убежал, а работа бросил. Полицейские вора не нашли. Однако попросили свидетелей происшествия, которые владеют какой-либо информацией, контактировать с ними.
Пострадал ли робот во время инцидента, не сообщается. Неудачная попытка кражи произошла в немецком городе Липпштадт.
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