В немецком городе Липпштадт вор пытался похитить робота-газонокосилку. В это время устройство отправило сообщение своему владельцу с просьбой помочь.

Владелец работа газонокосилки удивился, получив сообщение о том, что его устройство перевернулось. Об этом сообщает немецкая полиция, пишет AP News.

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Мужчина вышел на крыльцо, чтобы проверить, все ли в порядке. Там он заметил вора, который пытался скрыться вместе с роботом под мышкой.

Пойманный с поличным злоумышленник убежал, а работа бросил. Полицейские вора не нашли. Однако попросили свидетелей происшествия, которые владеют какой-либо информацией, контактировать с ними.

Пострадал ли робот во время инцидента, не сообщается. Неудачная попытка кражи произошла в немецком городе Липпштадт.

Обратите внимание! Современные роботы-газонокосилки работают очень тихо, знают, куда ехать, поэтому можно не бояться, что их затянет в угол. Кроме того, они могут работать в любую погоду, а владелец может контролировать их через приложение.