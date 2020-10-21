Возле немецкого города Зиген взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки. Посмотреть на это собрались около 2 тысяч местных жителей.

Длина моста достигает 340 метров, а высота – 50 метров. Об этом сообщило издание BILD.

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Остатки после взрыва будут разбирать еще 2 месяца. А зрелищное видео опубликовали в сети.

Почему мост взорвали

Его взорвали, чтобы проложить на этом месте новую эстакаду. Правительство планирует расширить дорогу до 6 полос. Открыть новый мост планируют в 2024 году.

"Самым главным было не повредить сооружение рядом. Заряды были установлены по всей длине и настроены таким образом, чтобы он после взрыва упал в сторону", – пояснил инженер Михаэль Шнайдер.

Смотрите видео подрыва моста в Германии: