Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" достроят несмотря на позицию США. Однако точной даты он не назвал.

По словам Мааса, в Европе определяют соответствующую энергетическую политику и энергоснабжение. Об этом глава МИД Германии рассказал в интервью RND.

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Он отметил, что США более чем в 2 раза увеличили импорт нефти из РФ и сейчас являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Соответствующий факт в Европе не критикуют, добавил глава МИД Германии.

США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем,

– сказал Маас.