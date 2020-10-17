В Германии заявили, что строительство "Северного потока-2" будет завершено
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" достроят несмотря на позицию США. Однако точной даты он не назвал.
По словам Мааса, в Европе определяют соответствующую энергетическую политику и энергоснабжение. Об этом глава МИД Германии рассказал в интервью RND.
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Он отметил, что США более чем в 2 раза увеличили импорт нефти из РФ и сейчас являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Соответствующий факт в Европе не критикуют, добавил глава МИД Германии.
США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем,
– сказал Маас.
Что стоит знать о строительстве "Северного потока-2"?В 2015 году Россия начала строительство газопровода через Балтийское море в обход Украины. По состоянию на 2020 год строительство "Северного потока-2" завершили более чем на 90%.
Из-за санкций США Россия не может достроить соответствующий газопровод. В случае завершения строительства Украина может потерять миллиардные прибыли, а Европа – попасть в еще большую зависимость от российских энергоносителей.
После отравления российского оппозиционера Навального несколько стран заговорили о введении санкций против "Северного потока-2".