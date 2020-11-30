В Германии впервые за 10 лет не открылись традиционные рождественские ярмарки. Все из-за введения еще более жестких коронавирусных ограничений. Стоит отметить, что некоторые регионы страны еще месяц назад объявили, что ярмарок не будет.

В конце октября сообщали и об отмене знаменитой Нюрнбергской ярмарки. Отказались от массовых празднований и в Саксонии, которую называют "Рождественской землей", сообщает Укринформ.

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Что решили в столице

Власти в Берлине долго колебались, как праздновать Рождество массово. Каждый год на Потсдамерплац рынок открывался гораздо раньше. Там в этом году даже начали сооружать торговые ряды. Однако после решения властей провели полный демонтаж и карусели, и горки, и павильонов.

Менеджер этого рынка заявил, что даже если бы ярмарки открылись, это было бы невыгодно. Все из-за того, что все равно необходимы карантинные ограничения. Не открыли рынки и на Жандарменмаркт, и перед дворцом Шарлотенбург.

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Что делать немцам

Жители Германии все равно смогут приобрести яблоки в карамели или пряники, блины или поджаренные сосиски. Отдельным павильонам разрешили работать на площадях перед торговыми центрами. Там можно будет найти даже глинтвейн, однако будут просить не пить его рядом с местом торговли.

Рождество в Германии будет гораздо скромнее, чем обычно. Хотя в традиционных местах и появились елки, но иллюминация городов является не такой яркой.

Справка. В Германии уже зафиксировали более 1 миллиона больных COVID-19. Выздоровели от болезни 731 тысяча человек, а умерли – 16 306.

Ярмарка для водителей

В то же время в селе Унтербрунн недалеко от Мюнхена открылась праздничная ярмарка для автомобилистов. Это альтернатива традиционным рождественским ярмаркам. Посетителям на машинах при въезде выдают меню. Они делают заказ, оплачивают его, а позже едут его забирать.

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