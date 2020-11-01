Германия, зарекомендовавшая себя как сильная страна в борьбе с коронавирусом, получила свою первую серьезную вспышку. Как она собирается с ним бороться и почему немцы просят оставить празднование Рождества, в нашем материале.

В Германии после длительного периода сдерживания вируса зафиксировали резкий скачок заражений коронавирусом (более 16 тысяч больных в день по состоянию на 30 октября – 24). В стране развита медицинская система, но такая вспышка может стать серьезным тестом для нее и для правительства Ангелы Меркель. Кстати, канцлер уже обсуждает возможное введение частичного локдауна. 24 канал посмотрел, что может ждать сильнейшую экономику ЕС уже в скором времени.

Снова ограничения Германия вводит жесткий карантин из-за COVID-19

Германия и вспышка COVID-19

Германия переживает свой первый серьезный COVID-кризис / Фото aa.com.tr

Цифры заболевших удваиваются каждые 7-8 дней, а количество занятых коек – каждые десять суток.

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Ангела Меркель планирует закрыть бары, рестораны, тренажерные залы, музеи, кинотеатры – на месяц. Открытыми могут остаться разве что школы, парикмахерские и магазины. Но в районах с высоким уровнем инфицирования обучение может полностью прекратиться. Массовые мероприятия будут ограничены как минимум до февраля месяца. Вместе с этим, правительство планирует оказать помощь компаниям и улучшить для них условия.

Министр финансов Олаф Шольц пообещал компенсации в размере 75% доходов в прошлом году для малого бизнеса и до 70% для крупных предприятий. Деньги планируют взять из налоговых поступлений. Изоляция в месяц обойдется государству от 7 до 10 млрд евро.

Главная цель – резко уменьшить количество новых больных, чтобы люди смогли отпраздновать с семьями Рождество. Пресса уже окрестила предложенный документ "спасением Рождества".

Но для этого нужно уговорить региональных лидеров, которые и должны внедрять ограничения. А с этим и раньше возникали проблемы. Местным правительствам даже суды запрещали это делать. В стране наступила ситуация, когда 75% контактов невозможно отследить.

Как пишет DW, Меркель осталась недовольна разговором с лидерами ландтагов (немецких земель – 24). Но в среду 28-го октября решение о локдауне было подтверждено и вступит в силу со 2 ноября, с возможностью просмотра через две недели.

Каждый день на счету, мы должны посмотреть, что сможем сделать вместе, – пояснил официальный представитель Меркель Штефан Зайберт.

Сама Меркель в последнем видеоподкасте едва не умоляла немцев держаться дистанции и подчеркнула: "Скоро Германия может оказаться в сложной ситуации с местами в интенсивной терапии. Еще четыре раза удвоить и система упадет".

Новые правила не спасли от мощной вспышки / Фото The Independent

Стоит отметить, что действующие нормы не снизили уровень заражения. Среди них был и комендантский час в столице Берлине. "Блокирование должно быть строгое, общенациональное, но очень короткое. Так мы сможем уменьшить количество больных", – пояснил для DW физик Дирк Брокманн, изучающий математические модели распространения инфекций.

Ученые в Германии считают, что уже на следующей неделе количество заражений перейдет черту в 20 тысяч человек. Интересно, что Меркель фактически предсказала такой рост две недели назад, когда фиксировалось еще по 2000 больных. Она сказала, что к Рождеству будет 19 тысяч, но ее обвинили в "разжигании страха".

Впрочем, по словам вирусолога Мелани Бринкманн, "Германия отстает от Франции лишь на две недели". У самого большого соседа уже и по 50 тысяч больных в сутки!

Непокорные земли

Главная немецкая проблема – ее федеративная составляющая. Каждая земля самостоятельно Главная немецкая проблема – ее федеративная составляющая. Каждая земля самостоятельно решает вопросы здравоохранения, поэтому часто правила могут быть очень разными в разных частях страны. Если кто-то прибывает с территории с высоким уровнем заражения, он не сможет забронировать отель на ночь. Исключение только если это "Нетуристическая цель". Но пять областей отказались выполнять этот запрет, другие – изменили его под свои нужды.

Например, из Берлина нельзя поехать в Бранденбург и остаться на ночь. Чтобы поехать из столицы на север в Мекленбург – Переднюю Померанию, надо сдать отрицательный тест и пройти 14-дневный карантин. Но если путь ведет дальше к Бремену, то таких ограничений там нет. Мэр столицы Михаэль Мюллер – среди критиков центрального правительства.

У нас есть сотни пассажиров ежедневно, которые встречаются в магазинах, местном транспорте, на работе. А потом берлинцам нельзя где-то оставаться на два дня. Это все не имеет смысла, - рассказал он каналу ZDF.

Армин Лашет, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, признал, что "ситуация становится все более запутанной. Если правила непонятны, их не будут принимать".

На встрече политики просили Меркель отменить указ в целом, но добились лишь пересмотра после 8 ноября. Еженедельник Focus уже назвал ситуацию "хаосом". Так как же Германия чувствует себя перед второй волной COVID-19?

Вторая волна: насколько успешна борьба с ней

Ангела Меркель заканчивает каденцию в водовороте коронавируса / Фото Euronews

Согласно всеевропейскому опросу издания The Local, 36% немцев положительно оценивают работу правительства по борьбе с пандемией коронавируса, "неплохо по сравнению с другими странами". 16% заявили, что все даже "очень хорошо". Что касается негативных оценок, то 24% ответили, что есть проблемы, а 18% – что они совсем недовольны.

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Германия уже ввела новые многоуровневые правила относительно ковида в осеннее-зимний период. Среди стандартных советов: мыть руки, держать дистанцию, носить маски, проветривать помещение. Некоторые ограничения еще не активны, но вступят в силу, если число заболевших возрастет до 35 на 100 тысяч населения. Маски обязательны во всех публичных местах и в транспорте. В домах для пожилых людей появятся экспресс-тесты, чтобы быстро обнаруживать и лечить вспышки.

А вот празднования в кругу друзей и семьи пока желательно отменить или ограничить, потому что они часто являются причиной распространения инфекции. При достижении показателя 35 на 100 тысяч, собираться можно будет только до 15 человек частным образом и до 25 человек публично. Если же цифры вырастут до 50 на 100 тысяч, то ограничения усилятся: 10 человек или два домохозяйства, если это частная встреча. Рестораны и магазины будут закрываться после 23:00, может быть запрещена продажа алкоголя.

Опрошенные The Local граждане говорят, что действующих ограничений даже недостаточно, а "локальные локдауны" не всегда работают. Правда, добавляют в DW, лишь четверть немцев – за их усиление.

Выбор регионов для внедрения более жестких мер вызывает лишь споры. Некоторые считают, что центральное правительство "не имеет никакой связи с людьми и с тем, что происходит на самом деле". Каждый регион занимается своим делом, из-за этого целостной координации почти нет.

Северо-восток страны, например, имеет мало случаев, а следовательно – мало заинтересованности в установлении локдауна. С другой стороны, глава земли Гессен Фолшькер Буффье в центре Германии вообще призвал объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию" по всей стране, как это уже сделала Франция.

Несмотря на все немецкие возможности, с тестированием возникают проблемы, поэтому его надо сделать более доступным и охватить больше людей, потому что "некоторые никогда не проходят тестирование". Постепенно большинство граждан адаптировали свою жизнь к условиям пандемии. Без вечеринок, встречи только с самыми близкими друзьями и родственниками, основная работа из дома.

Но, как и почти везде в мире, в Германии тоже есть агрессивное меньшинство, которое выступает против любых ограничений. Из-за того, что до выборов – меньше года и Меркель точно уйдет с должности, эта доля населения становится все более активной. Поэтому ее преемникам придется с этим считаться, как и с акциями протеста людей из творческого класса, владельцев отелей и ресторанов, которые регулярно проходят по правительственному кварталу Берлина.

Вирус и немецкая демократия: кто кого

Енс Шпан – министр здравоохранения – может получить еще больше власти / Фото CNN

Критики последнего кабинета Меркель не забывают напомнить, что решение он принимает за закрытыми дверями и без консультаций. И этим, потенциально, подрывают немецкую демократию.

Флориан Пост из СДПГ (социал-демократы – 24) заявил об этом очень остро: "Уже почти 9 месяцев местные, региональные и центральные органы власти ввели правила, ограничивающие свободы людей неслыханным в Германии после войны способом".

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Парламент, подчеркнул он, никогда не был приглашен голосовать по карантинным мероприятиям, хотя должен играть более центральную роль. Кристиан Линднер из "Свободных демократов" вообще удивлен, что немцы узнают важные новости из видеоподкастов канцлера. При этом Бундестаг закрыт. Партия Зеленых также недовольна ситуацией.

Всесильный министр

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан тоже под огнем со времени, когда парламентарии узнали, что его полномочия и специальные права могут быть расширены и в 2021 году. Новая редакция Закона о защите от инфекций позволит Шпану выдавать директивы от своего имени, "если они нужны для защиты населения".

Также это министерство получит возможность контроля над международным и национальным транспортом и создания правил для аэропортов и портов. Спикер Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что сделает все возможное для более активного привлечения Бундестага к дебатам по коронавирусу. Проведение заседания предоставит прекрасную возможность продемонстрировать, что вопрос зависит не только от правительства и судов.