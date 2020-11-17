Компания-оператор Gascade перенесла на 1 апреля 2021 года запуск второй ветки газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока-2". Ранее планировалось, что она начнет работать с 1 января 2021 года.

Причиной отсрочки запуска газоснабжения из "Северного потока-2" стали непредвиденные задержки со строительством новой газовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Gascade.

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Когда запустили первую ветку газопровода Eugal

Первая ветка газопровода Eugal заработала 1 января 2020 года. Трубопровод ежегодно транспортирует 30,9 миллиарда кубометров природного газа из России в Германию через Балтийское море.

После завершения строительства второй линии и компрессорной станции Radeland 2 будет доступна полная мощность Eugal до 55 миллиардов кубометров природного газа в год,

– отмечает Gascade.

Что известно о "Северном потоке-2"

Это скандальный проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, который полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper. Трубопровод предназначен для перенаправления природного газа в Европу в обход Украины.

Строительство экспортного трубопровода пытались заблокировать Польша и страны Балтии, опасаясь, что это усилит зависимость Европы от России. Против запуска газопровода также выступили США, которые наложили санкции на компанию-подрядчика.



"Северный поток-2" / Карта

