Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер вернулся в Берлин. Дипломата отозвали для консультаций.

Немецкий посол Манфред Хутерер выехал из Минска во вторник, 6 октября, "для консультаций в Берлине". Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источник DPA в МИД Германии.

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Согласно информации агентства, федеральное правительство Германии хочет проявить солидарность с Польшей и Литвой. Ранее эти страны отозвали своих послов из Минска.

Напомним, Германия считает выборы президента Беларуси недемократичными и не признает их результаты.

Что этому предшествовало

Недавно МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить аналогично.

Кроме того, в белорусском ведомстве попросили эти страны сократить свои дипломатические представительства в Беларуси.

Впоследствии Литва и Польша отказались от предложения Минска.

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