Германия отозвала посла из Беларуси для консультаций
Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер вернулся в Берлин. Дипломата отозвали для консультаций.
Немецкий посол Манфред Хутерер выехал из Минска во вторник, 6 октября, "для консультаций в Берлине". Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источник DPA в МИД Германии.
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Согласно информации агентства, федеральное правительство Германии хочет проявить солидарность с Польшей и Литвой. Ранее эти страны отозвали своих послов из Минска.
Напомним, Германия считает выборы президента Беларуси недемократичными и не признает их результаты.
Что этому предшествовало
- Недавно МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить аналогично.
- Кроме того, в белорусском ведомстве попросили эти страны сократить свои дипломатические представительства в Беларуси.
- Впоследствии Литва и Польша отказались от предложения Минска.
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