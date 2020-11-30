Германия передала Вооруженным силами Украины 20 аппаратов ИВЛ
Правительство Германии передало ВСУ медицинские материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму 130 тысяч евро. В частности, из Бланкенбурга в Киев доставили 7 европалет с гуманитарным грузом.
Гуманитарную помощь передали Главному военному клиническому госпиталю Министерства обороны Украины в Киеве 30 ноября. Об этом сообщили на странице в фейсбуке посольства Германии.
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Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины,
– сказала госпожа посол Германии Анка Фельдгузен.
Что Германия передала ВСУ:
- 20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 тысячу респираторов класса FFFP 2;
- 20 тысяч защитных масок типа QP;
- 1,5 тысячи защитных очков;
- 50 термометров;
- дезинфекционные средства;
- 92 тысячи защитных перчаток для ежедневных нужд в госпитале.
В немецком посольстве отметили, что оказывают гуманитарную помощь украинским военным регулярно. В частности, с 2014 года 134 солдата ВСУ, которые были ранены во время боевых действий на Донбассе, прошли курс лечения в 5 немецких военных госпиталях.
Кроме того, в 2019 году главному военному клиническому госпиталю правительство Германии передало диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро. В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, в целом составляет 3,1 миллиона евро.
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