Правительство Германии передало ВСУ медицинские материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму 130 тысяч евро. В частности, из Бланкенбурга в Киев доставили 7 европалет с гуманитарным грузом.

Гуманитарную помощь передали Главному военному клиническому госпиталю Министерства обороны Украины в Киеве 30 ноября. Об этом сообщили на странице в фейсбуке посольства Германии.

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Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины,

– сказала госпожа посол Германии Анка Фельдгузен.

Что Германия передала ВСУ:

20 мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 тысячу респираторов класса FFFP 2;

20 тысяч защитных масок типа QP;

1,5 тысячи защитных очков;

50 термометров;

дезинфекционные средства;

92 тысячи защитных перчаток для ежедневных нужд в госпитале.

В немецком посольстве отметили, что оказывают гуманитарную помощь украинским военным регулярно. В частности, с 2014 года 134 солдата ВСУ, которые были ранены во время боевых действий на Донбассе, прошли курс лечения в 5 немецких военных госпиталях.

Кроме того, в 2019 году главному военному клиническому госпиталю правительство Германии передало диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро. В 2020 году сумма помощи, направленная на приобретение медицинского оборудования, в целом составляет 3,1 миллиона евро.

Обратите внимание! За сутки 29 ноября среди военных ВСУ обнаружили 68 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 выздоровели 7 064 человека, а 26 – к сожалению, умерли.