Украинские военные получат 20 аппаратов ИВЛ от Германии
Германия готова помочь украинской армии в борьбе с COVID-19. Поэтому, уже вскоре передаст украинским военным медикам аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские средства.
Гуманитарная помощь пойдет на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере.
Важно Меньше всего за неделю: количество новых больных в ВСУ существенно упало
Что Германия передаст Украине
- 20 вентиляторов легких Life Base III;
- 1 000 защитных масок FFP2;
- 20 тысяч операционных масок;
- 50 тысяч медицинских перчаток;
- полторы тысячи защитных очков;
- 1 000 бутылок дезинфицирующей жидкости Sterillium Virugard.
Церемония передачи запланирована на 30 ноября в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".
Что известно о COVID-19 в Вооруженных силах
- За прошедшие сутки, 28 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования COVID-19. Это наименьший показатель за последние 7 дней. Ранее ежедневно фиксировали по 150 – 200 новых больных.
- По состоянию на 29 ноября в Вооруженных силах с недугом борются 3 077 человек. Сейчас на изоляции находится 407 человек, из них у 67 человек она заканчивается в ближайшие 3 суток.
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