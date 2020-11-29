Германия готова помочь украинской армии в борьбе с COVID-19. Поэтому, уже вскоре передаст украинским военным медикам аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские средства.

Гуманитарная помощь пойдет на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере. Важно Меньше всего за неделю: количество новых больных в ВСУ существенно упало Что Германия передаст Украине 20 вентиляторов легких Life Base III;

1 000 защитных масок FFP2;

20 тысяч операционных масок;

50 тысяч медицинских перчаток;

полторы тысячи защитных очков;

1 000 бутылок дезинфицирующей жидкости Sterillium Virugard. Церемония передачи запланирована на 30 ноября в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь". Німеччина продовжує підтримувати Збройні Сили України:



30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби.



Коментар для @UKRINFORM. Дякую Ользі Танасійчук



https://t.co/8HLVI49eQB — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 29, 2020 Что известно о COVID-19 в Вооруженных силах За прошедшие сутки, 28 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования COVID-19. Это наименьший показатель за последние 7 дней. Ранее ежедневно фиксировали по 150 – 200 новых больных.

По состоянию на 29 ноября в Вооруженных силах с недугом борются 3 077 человек. Сейчас на изоляции находится 407 человек, из них у 67 человек она заканчивается в ближайшие 3 суток. Больше о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте по ссылке.