Глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что ЕС считает незаконными экстерриториальные санкции США из-за "Северного потока-2". В Берлине надеются, что с новым руководством Соединенных штатов таки удастся достичь компромисса в этом вопросе.

Маас надеется на прогресс с новой администрацией США

Сейчас в Берлине считают, что существенных различий в вопросе санкций между республиканцами и демократами нет. Об этом Маас заявил в интервью журналу Der Spiegel.

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У нас нет иллюзий по этому вопросу. Между республиканцами и демократами здесь вряд ли есть расхождения во мнениях. Но новый тон и другая форма ведения дискуссий (новой администрации США) будут способствовать тому, что нам удастся достичь прогресса по этому вопросу,

– считает Маас.

Министр подчеркнул, что Вашингтон сам заинтересован в продаже сжиженного газа. "С политической точки зрения мы оцениваем ситуацию иначе, чем США: мы не впадем в зависимость от кого бы то ни было, построив "Северный поток-2", – добавил Маас.

В оборонный бюджет США внесли санкции в отношении "Северного потока-2"

Отметим, что в оборонный бюджет США на 2021 год уже внесли расширенные санкции в отношении "Северного потока-2". Они, в частности, касаются компаний, предоставляющих свои суда для строительства газопровода. Однако президент Дональд Трамп обещает ветировать документ, ведь его не устраивает положение об освобождении онлайн-платформ от ответственности за комментарии пользователей.

Обратите внимание! "Северный поток-2" – это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Если его таки удастся завершить, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов. Строительство завершено на 90%. Работа над газопроводом заморожена из-за санкций США.